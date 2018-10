El Gobierno le responde a Elisa Carrió: "Nadie debe condicionar al Presidente"

En un encendido discurso ante empresarios, Carrió dijo que en la Argentina "hay cartelización y monopolios inadmisibles" que manejan los precios y anticipó que ese será su "próximo objetivo", lo que le planteará "pelear con otros sectores". "Ahí vamos a tener otros problemas, ya no con el Presidente sino con otros. Así me permite amigarme con el Presidente ahora cuando me lo saque a Garavano", afirmó Carrió, lo que despertó risas y aplausos en el auditorio repleto de funcionarios y empresarios.