El Gobierno le pone el ojo a los merenderos para evitar cierres tras el coletazo político

La situación de los merenderos en los departamentos que tuvo Cambiemos, y que perdieron la elección del pasado 2 de junio, preocupa. Esta situación no le es indiferente a la Provincia que comenzó a chequear el panorama general, especialmente el de Caucete, por la denuncia de cierres de dos merenderos tras la derrota de Julián Gil.









Al respecto, el ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, advirtió que "nos dijeron que no habían cerrado, sino que habían cambiado de titular y de dirección. Desconozco las condiciones, quizás habrá sido por la higiene. No lo sé", expresó. Aunque puso en claro que esos merenderos están bajo el amparo de la municipalidad y no del Estado provincial.













Desde el Ministerio de Desarrollo Humano aseguraron que el funcionamiento de los cinco merenderos están bajo el amparo del gobierno provincial. Esos espacios de alimentación son evaluados periódicamente por higiene y seguridad. "No estoy al tanto de qué fondos se aportan en el caso de los merenderos de Caucete, si son sostenidos con el presupuesto municipal o con respaldo de la Nación" señaló Sánchez.









Cuando se conoció el conflicto por los merenderos en Caucete, el secretario de Promoción Social, Lucio González, aseguró que "estamos garantizando el funcionamiento de esos merenderos. Una cuestión política no debe afectar lo que ocurre con los chicos en cada uno de los departamentos. Lo vamos a trabajar también con la intendenta electa Romina Rosas", había remarcado.