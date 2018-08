El Gobierno invertirá más de $600.000 en equipamiento para rescate de altura

Este acuerdo viene tomando forma desde la semana pasado cuando la subsecretaría de Rescate del Andino Mercedario se encontró con el ministro Emilio Baistrocchi y parte del cuerpo ministerial. La idea es realizar este convenio con el compromiso de dotar de un aporte económico a los andinistas para que compren equipamiento de rescate con homologación internacional, lo cual explica su alto costo. El "trueque" tendría como contrapartida la capacitación profesional de los 10 policías que se dedican al rescate de altura, pertenecientes al Grupo GERAS y a 20 bomberos para que sus conocimientos los ocupe en esta función, según confiaron fuentes de la gobernación a sanjuan8.com. Este grupo se sumaría a los más de 20 rescatistas que tiene actualmente el Club Andino Mercedario, que aportarían su granito de arena para continuar con la ayuda que ya vienen impartiendo en actividades de rescate y búsqueda de personas en cerros, montañas y alta montaña.









Este año, hubo sólo una actividad de envergadura con el rescate de un grupo de rosarinos que se extraviaron en el cerro Pachaco, que tuvo como resultado al santafesino Duilio Javier Protti, herido a 3500 metros de altura. Se trataba de una zona de difícil acceso para el personal de Defensa Civil y para Bomberos, por lo que se tuvo que ocupar al helicóptero de la provincia. Precisamente, este tipo de hechos es lo que se intenta salvar con la compra de este equipamiento especial que ayudará a que las maniobras de rescates se realicen con mayor efectividad. En tanto, en 2017 se registraron tres rescates de gran magnitud, dos en Iglesia y uno en Jáchal.





Embed





Esta era una cuenta pendiente que tenía el Andino Mercedario con la provincia, si bien los rescatistas de esta institución tuvieron como lema que "hay que pensar en salvar vidas, no en los costos", Javier Giuliani y Sebastian Aguiar reconocieron a sanjuan8.com que hacía falta este tipo de ayudas por parte del estado, pero que también es cierto que "Se gasta más plata para otras cosas". "La gente se pone muy quisquillosa con el tema, pero no tiene en cuenta que es para salvar una vida y el tema económico es en lo que nosotros no pensamos. Se gasta más plata para otras cosas. El pensamiento es que le están pagando el helicóptero para bajar al loquito que se fue a la montaña y no es así. Por más cuidado que uno tenga eventualmente pasa. Pero hay un error de concepto y siempre dicen "para qué se van a la montaña si no saben", pero hasta el más experto puede tener un accidente. El automovilismo, el ciclismo son actividades deportivas que tienen un nivel de riesgo más grande que la escalada", aseguraron.