El gobernador resaltó el arduo trabajo de miles de sanjuaninos durante la FNS

El primer mandatario provincial destacó una vez más el arduo trabajo de miles de sanjuaninos que permitieron brindar un espectáculo de primer nivel internacional, además del positivo impacto económico que tiene para la provincia la realización de la Fiesta del Sol.





"La Fiesta Nacional del Sol es una gran expresión cultural de los sanjuaninos y además hemos dejado un predio inaugurado a disposición de las actividades artísticas y culturales, una industria creciente en la provincia, pero también que sea un centro de promoción de actividades productivas, que sirva para grandes ferias y exposiciones, que sirva en definitiva para generar trabajo para todos los sanjuaninos", aseguró el mandatario.





Uñac además elogió la calidad y el concepto del Espectáculo Final: "Esta noche y este cierre que nos han retrotraido a todos los sanjuaninos a aquella infancia donde no nos dejaban salir porque había que dormir la siesta, etc. Los pueblos no pueden perder su identidad y lo que hemos hecho acá ha sido recuperarla y reforzarla".





Para cerrar, el gobernador destacó el papel de todos los ministerios en la realización de la fiesta: "Felicitaciones a la ministra de Turismo y Cultura y a todos los ministerios, porque esto ha sido obra de un trabajo conjunto, y qué hablar del Ministerio de Gobierno y de la Policía de San Juan. Un agradecimiento a los sanjuaninos por haber legitimado esta decisión con una gran feria y con un gran Espectáculo Final".





El espectáculo final en el sector de las autoridades contó con la asistencia de invitados especiales los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Tucumán, Juan Manzur; de Catamarca, Lucía Corpacci; de Tucumán, Juan Manzur; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de Santa Fe, Miguel Lifschitz. También dijeron presente en la gran fiesta de San Juan, el ex ministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna, acompañado por su señora esposa; el diputado nacional Daniel Scioli; el embajador de Chile en la Argentina; Sergio Urrejola Monckeberg y autoridades de la IV Región de Chile y el cónsul de Uruguay, Homero Pineda.