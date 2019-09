El gobernador le abrió la puerta a Núñez, pero el intendente no acepta cambiar su color político

/// Por María Eugenia Vega





Tal como ocurrió hace un año, otra vez se escuchó la versión de que el soldado basualdista Gustavo Núñez podría formar parte de las filas del gobernador Sergio Uñac, dejando la bandera de Cambiemos para sumarse al PJ local. Esta llama fue avivada en las últimas horas por el propio gobernador Sergio Uñac, que manifestó "ver con buenos ojos" la idea de que el intendente de 9 de Julio juegue para su equipo. Sin embargo, aunque admitió una excelente relación y un reconocimiento político a la figura del gobernador, Gustavo Núñez le cerró la puerta, hoy, a la posibilidad de "cambiarse de bando".

















"Sería una falta de respecto para el gobernador admitir una cosa así, porque no hemos tenido ningún tipo de charla al respecto. Sería de mi parte un despropósito", remarcó, a sabiendas de que el mandatario provincial había dejado entrever que sería muy bueno que Núñez forme parte de su proyecto. "Lo dijo hoy mismo el gobernador tenemos que trabajar juntos porque antes que un propósito personal está la gente. Precisamente eso es lo que más admiro de él, porque más allá de los colores políticos de 9 de Julio, el gobernador nunca nos desamparó. Hemos realizado muchas cosas por el departamento, juntos", dijo.

















Apoyando, entonces, lo remarcado por Sergio Uñac, en la mañana de este martes cuando manifestó que lo más importante es aceitar los mecanismos de trabajo en conjunto y la sinergia, Núñez dejó en claro que respeta las decisiones del líder provincial, pero que no dejaría sus colores, actualmente, para sumarse al peronismo; "al menos por ahora". "Nunca hay que decir, de esta agua no hay que beber", lanzó el intendente a sanjuan8.com, pero aclaró que las versiones que circularon en las últimas horas no son tal.

















Asimismo, aprovechó para dejar en claro un punto muy importante: "Gane o pierda Mauricio Macri, lo voy a seguir apoyando". Esto forma parte de la fidelidad que le prometió en las elecciones pasadas cuando lo acompañó, tanto en los comicios que se celebraron en San Juan, como en las PASO nacionales.





















Al respecto de las medidas económicas que tomó el presidente Macri, como la quita del IVA en los productos, la reducción en Ganancias, etc, que perjudican a las provincias al verse comprimida la porción coparticipable, Núñez reconoció que es un mal que también afecta directamente al municipio, pero declaró: "La verdad es que esta medida es una decisión que va a lastimar mucho a la provincia y a los municipios. Con la nueva ley de coparticipación municipal, se ve afectado nuestro ingreso de dinero, pero si es para darle a los que menos tienen, es una decisión que voy a apoyar".