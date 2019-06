El gobernador inauguró el techado e iluminación del Club Colón Junior

El primer mandatario provincial, Sergio Uñac, presidió el acto de inauguración del nuevo techado e iluminación del Club Colón Junior, ubicado en la Ciudad de San Juan. También asistieron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino; el secretario de Deportes, Jorge Chica; el intendente de Capital, Franco Aranda; el presidente de la World Skate, Sabatino Aracu; el presidente de la Confederación Argentina de Patín, Daniel Ventura; el secretario general del Comité Olímpico, Mario Moccia; el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Guillermo Velasco y el presidente de Colón Junior, Gerardo Iturrieta.





El gobernador Uñac brindó sus palabras a todos los deportistas y socios del club "merengue": "En el año 2015 prometimos que el deporte iba ser política de Estado y acá estamos cumpliendo porque así como invertimos en salud, educación, infraestructura, ambiente y en la parte vial, estábamos subestimando uno de los vehículos de la transformación social más importantes como lo es el deporte. Lo que hicimos fue comprometernos de palabra y cumplir de hecho. Desde ya muchas gracias a todos los deportistas y socios de Colón, a disfrutar de un techo e iluminación de primer nivel".





Por su parte, el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, agradeció el apoyo de los clubes a la Revolución Deportiva que impulsa el Gobierno: "Vamos a darles a todas las instituciones las comodidades que se merecen, Nosotros somos algo pasajero, pero en ese pasaje vamos a concretar obras y sobre todas las cosas cumplir con lo pactado con distintos proyectos que propone esta gestión".





Una de las visitas más sobresalientes de la jornada de inauguración en Colón Junior fue la del presidente de la World Skate, Sabatino Aracu, quien vino desde Italia para brindar sus palabras no solo de agradecimiento, sino de apoyo para que el hockey sobre patines, que tanto nos representa a los sanjuaninos, se fortalezca como lo viene durante esta gestión: "Estoy orgulloso de estar acá en la provincia de San Juan. Muchas gracias a todos por este recibimiento, lo que más quiero resaltar es este modelo a seguir, que no es solo un modelo para la Argentina sino para todos lados. El mundo tiene que copiar a este gran ejemplo de trabajo en el deporte; me siento como en mi casa porque acá se respira hockey sobre patines".





Las obras





El "Merengue", como se conoce a Colón Junior, es un club donde se practica el fútbol y el hockey sobre patines en paralelo, como deportes principales.





Sobre la cancha de hockey se ha realizado una importante cubierta de 1.600 m2. La estructura metálica consiste en siete pórticos constituidos por perfiles metálicos de tipo alveolar, con una altura libre de 10 m. Los paneles de la cubierta son prefabricados y cuentan con aislación termoacústica.





Además, el sistema de iluminación instalado es de tipo led y alcanza un nivel lumínico de 500 lux en forma homogénea, aptos para el desarrollo de competencias profesionales.





Este techado es el número trece de los realizados en canchas de hockey sobre patines. Previamente se concretó este mismo tipo de obra en los clubes Olimpia Patín Club, Unión Deportiva Caucetera, Concepción Patín Club, Sindicato Empleados de Comercio, Deportivo Unión Estudiantil, Social San Juan, Richet y Zapata, Centro Valenciano, Social y Deportivo Aberastain, Hockey Club Huarpes, Sportivo Racing de Jáchal y Social y Deportivo Media Agua.





Colón Junior cuenta también con el beneficio correspondiente al programa Yo Amo mi Club de la Secretaría de Deportes para concretar obras de refacción en camarines, vestuarios y riego de la cancha de fútbol.





Siguen las obras de techado e iluminación





A los techados del hockey debemos sumar el del Club Julio Mocoroa de boxeo, el de Villa El Salvador en Angaco y próximamente el del Sporting Club Estrella entre los clubes de básquet local, que además contará con los de Villa Lanteri y Urquiza, como así también las obras de infraestructura en clubes de tenis, rugby, hockey sobre césped y el futuro estadio de UPCN Vóley.