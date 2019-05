El gobernador entregó terrenos de 25 de Mayo y de Sarmiento para producción

El Polo de Desarrollo Productivo 25 de Mayo suma 5.100 ha en total y está dividido en 92 parcelas de 45 a 50 ha cada una. Este predio ha sido objeto de numerosos estudios de suelo que señalan como tierra apta para el desarrollo de actividades agropecuarias. Dentro de la zona sur del Polo Productivo, se realizaron perforaciones de observación para determinar la aptitud del agua para uso agrícola, obteniendo buenos resultados en cuanto caudal erogado y niveles salinos.





Cabe destacar que meses atrás, el primer mandatario provincial estuvo presente en el predio del Polo, recorriendo las obras iniciadas.





En la mañana de hoy, se procedió a la entrega de 22 parcelas en comodato (que totalizan 2.800 ha, es decir 67% del total del área productiva) a aquellos productores y grupos inversores cuyos proyectos fueron seleccionados por el comité evaluador. Los proyectos aprobados proponen la producción de 50 ha de álamos, 50 ha de semillas, 250 ha de tomate, 750 ha de pistacho, 800 ha para la producción ganadera, y 900 ha para forrajes.





Acto seguido, se llevó a cabo la entrega de tres parcelas ubicadas en Cañada Honda, Sarmiento, destinadas a cultivos frutihortícolas. La fracción se ubica sobre la Ruta Provincial Nº 153 hacia el sur, a unos 4,5 km al este de la Ruta Nº 40, y tiene una superficie total es de 63 hectáreas. Este proyecto está destinado a productores que no posean tierras y que no puedan pagar altos costos de arrendamientos. También está prevista la construcción de un parque agroindustrial lo que generará nuevas fuentes de empleo genuino y crecimiento para todo el departamento sureño.





Durante el acto, Uñac enfatizó la importancia de tener como política de Estado el generar empleo: "La situación en general del país no es propicia, pero menos propicia sería si nosotros no trabajamos en conjunto, si no tratamos de proponer herramientas a esta situación. Creo que el denominador común tanto de ustedes como de nosotros es que estamos intentando hacer crecer la provincia. Esto se hace con un objetivo general y una meta común que es generar empleo y generar riqueza".





Acto seguido, el gobernador destacó el posicionamiento provincial en materia de productividad: "El esfuerzo financiero es importante que esté al servicio del sector productivo como lo es entregar herramientas de créditos con tasas razonables, que solo pasa en San Juan. Creo en definitiva que los sanjuaninos hemos aprendido que la única manera es el trabajo, el trabajo digno, el esfuerzo, teniendo como denominador común trabajar y no hablar. Nos hemos dedicado a concretar y no a discutir, y si se discute se hace con el fin de encontrar un mecanismo superador. Hemos logrado articular en base al disenso pero nunca la discusión en vano que no nos permite construir algo en común", subrayó Uñac.





Por su parte, Díaz Cano destacó la labor realizada por el mandatario provincial en este último tiempo: "El gobernador ha estado trabajando mucho en lo que es el tema productivo, inaugurando y dando beneficios a todos los sectores que tienen que ver con la producción. Hoy estamos entregando las primeras parcelas de tierra dentro de lo que es la primera etapa en el Polo de Desarrollo Productivo de 25 de Mayo. Hoy recibirán sus tierras 22 productores y empresas que se presentaron en la convocatoria que hicimos el año pasado, dentro de un total de 90 proyectos presentados".





El titular de la cartera productiva destacó además "las ganas de invertir en este Polo Productivo, quienes presentaron su proyecto para la zona y sobre todo la mano de obra que crearán cuando se ponga en marcha el mismo".





Más programas y beneficios





Entrega de certificados del Plan Toro





Este programa tiene por objetivo la mejora genética y reproductiva del rodeo de cría bovina provincial. Está dirigido fundamentalmente a productores ganaderos de pequeña y mediana escala que posean entre 20 y 150 vientres bovinos, a los que se les entrega un reproductor macho (puro controlado).





En esta oportunidad se entregó el beneficio a las primeras 25 carpetas aprobadas por comisión evaluadora, de un total de 80 toros aproximadamente que contempla el programa.





Los 25 reproductores componen dos tropas: una de la "Cabaña Genética del Este SA" compuesta por 10 reproductores de la raza Murray Grey, raza dominante en Australia y especialmente adaptada a zonas cálidas por su pelaje pardo de distintos tonos, introducida en el Argentina en el año 2000; y la otra tropa de la "Cabaña las Margaritas" de 15 toros Angus negros; la cabaña se destaca por producir sus animales en condiciones de monte natural, lo que permite hacer un producto denominado Angus con Rusticidad Pampeana.





Todos los animales se seleccionaron con condiciones que permitan adaptarse a los campos naturales de San Juan, muy exigente por cierto.





Entrega de ANR del Programa Ganadero 4x4





Este programa contempla $15 millones y se otorga en forma de Aportes No Reembolsables (ANR) a pequeños y medianos productores sanjuaninos. Se entrega un monto máximo de $160.000 en 4 etapas de $40.000 cada una destinado a la mejora en infraestructura básica de los sistemas productivos pecuarios provinciales.





Está destinado a financiar insumos para infraestructura básica, para establecimientos. Servirá para la compra de alambre para la construcción de corrales y de equipamiento básico como mangas, bretes, cepos, balanzas, etc; para la adquisición de materiales necesarios, como por ejemplo sistemas de provisión de agua (mangueras, bebederos, bombas de extracción, paneles solares, etc.); y para la implantación y compra de semillas para sistemas bajo riego o de monte natural y suplementación estratégica de animales, sobre todo a las crías.





Fondo Rotatorio para el Desarrollo del Sector Ganadero





Tiene por objetivo promover el acceso al crédito de los productores ganaderos de la provincia, que permita la mejora de la competitividad, de la integración, del capital de trabajo y del agregado de valor de la actividad. Se trata de un crédito a tasa 0% destinado a pequeños y medianos productores que desarrollen actividades vinculadas a la cadena ganadera. Se entrega hasta $600.000 por proyecto con un plazo de 36 (treinta y seis) meses para su devolución, incluido el plazo de gracia de 6 meses.





Mediante este crédito se podrá financiar la compra de insumos para la implantación de forrajes y granos con destino a la alimentación animal (alfalfa, maíz, sorgo, avena, etc.), adquisición de máquinas o equipos vinculados a la actividad de siembra y cosecha de forrajes y granos con destino a la alimentación animal, adquisición de infraestructura: corral, manga, brete, cepo, tranqueras, silos para almacenamiento de cereales o forrajes, etc. y compra de animales.





Aportes para la construcción de pozos en 25 de Mayo





Entrega de un aporte de $2,5 millones a la Municipalidad de 25 de Mayo para la construcción de pozos de extracción de agua en las zonas de Las Trancas y El Refugio. Con este fondo, sumado a contribuciones municipales, se realizará esta obra que dotará de agua a los productores ganaderos de la zona. Se ha proyectado la construcción de 6 pozos de 130 metros de profundidad.





Entrega de tractor y terreno a la Cooperativa Cerro Valdivia





Se realizó la entrega simbólica de un tractor marca CASE de 110 HP a la Cooperativa Vitivinícola Cerro Valdivia Limitada. Los socios de esta institución utilizarán esta maquinaria para cosecha asistida en sus fincas y así simplificar esta tarea agrícola. Por otro lado se entregó en comodato, un terreno de 10 ha ubicado en Colonia Fiscal, departamento Sarmiento, donde los cooperativistas realizarán el secado de su uva para la obtención de pasa. De esta forma se busca propiciar el agregado de valor a la producción primaria.





La Cooperativa Vitivinícola Cerro Valdivia Limitada está compuesta por 22 productores vitícolas cuyas fincas, ubicadas principalmente en Colonia Fiscal tienen extensiones de entre 5 y 10 ha.





Programa de Diversificación Productiva hacia el cultivo del Pistacho





Este programa está dirigido principalmente a productores que quieran reconvertir parte de su cultivo a pistacho, se trata de $6 millones que se otorgarán a través de créditos con la finalidad de cultivar 2 hectáreas con pistachos. Este préstamo tendrá una tasa de interés fija en pesos del 19,9% y un plazo de devolución de 24 meses en total, incluidos 6 meses de gracia. La garantía puede materializarse con cheques propios o de terceros.





El cultivo de pistacho ha aumentado su superficie mundial en las últimas décadas, impulsado por el crecimiento en la demanda internacional de este fruto seco.





A nivel mundial no son muchas las zonas aptas para este frutal, que requiere inviernos fríos, veranos calurosos y pocas precipitaciones estivales. La provincia de San Juan ha demostrado ser una de ellas, logrando producciones sostenidas de alta calidad y productividad.





Desde la década del '80 cuando se implantó por primera vez en la provincia, el cultivo experimentó en los últimos años un marcado crecimiento, llegando a tener más de 2.000 hectáreas -más del 90% de la superficie del país-, de las cuales 400 ya han entrado en producción. La provincia cuenta con más de 20 establecimientos productivos, cinco plantas procesadoras y viveros que venden plantines de genética certificada.





Se concentra mayormente en el departamento 25 de mayo, con presencia también en los departamentos Pocito, Rawson, Sarmiento y San Martín.





La creciente demanda internacional, un precio relativamente estable y las condiciones agroclimáticas propicias, lo muestran como una alternativa productiva que contribuye al desarrollo y a la diversificación de la matriz del sector agropecuario.





Crédito de cosecha para el sector olivícola





Se entregan los certificados de créditos de cosecha destinado al sector olivícola. Este programa de financiamiento está dirigido a productores de hasta 25 hectáreas cultivadas quienes podrán utilizar los fondos para capital de trabajo destinado a labores de cosecha, para la compra de materia prima y/o para su traslado hasta las industrias elaboradoras de aceite o conserveras.





Los beneficiarios podrán recibir hasta $400.000 con una tasa de 0%. Tendrán un plazo máximo de doce (12) meses para la devolución del crédito, incluido el período de gracia que es de 2 meses.





Entrega de beneficios a pequeños productores





En el marco del Programa de Desarrollo Rural Incluyente se hizo entrega de aportes para dos cooperativas de productores. Por un lado, se realizó un aporte de $2.347.610 a la Asociación de Productores y Productoras de 25 de Mayo, con la finalidad de mejorar de la calidad de vida de 86 familias de puesteros de la zona, mediante el aprovisionamiento de agua para el consumo animal, en las zonas de calle 4, Punta del Agua, Camarico, El Encón y Las Trancas. Los fondos se utilizarán para la construcción y mejoramiento de represas, caños pre moldeados para calzado de pozos balde y materiales para cierre perimetral de represas.





Por otro lado, se entregó maquinaria al Grupo Los Teros, conformado por 10 familias de pequeños productores hortícolas y de forrajes de Villa Aberastain, Pocito. Estas familias recibieron un tractor 2625 Massey Ferguson de tracción simple y una segadora de cinco discos de la misma marca como parte del proyecto presentado que se orienta a incrementar la rentabilidad percibida por los productores, a través de la diversificación de la producción agrícola y del aumento de su capacidad productiva generada por un uso más eficiente de los recursos.





Por otra parte, el Gobierno otorgó certificados a cuatro pequeños productores agrícolas que poseen terrenos de no más de 5 hectáreas para que puedan incorporar tecnología de riego por goteo en sus parcelas, para cubrir hasta 2 hectáreas con este sistema de irrigación. Se trata de Aportes no reembolsables (ANR) que se orientan a que los productores puedan hacer un uso eficiente del recurso hídrico y obtener mejores rindes.





Fondo rotatorio para Pocito





El gobernador entregó un fondo rotatorio a la Cámara de Comercio de Pocito por un monto de $1.500.000 para ser utilizado para dar créditos a tasa 0% a los asociados que lo soliciten con el fin que inviertan en el desarrollo de diversas actividades comerciales, productivas e industriales.

(Fuente: Ministerio de Producción y Desarrollo Económico)