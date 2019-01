El Frente Todos se presentó formalmente con sus socios adherentes

Marcelo Lima fue el primero en tomar la palabra y apuntó a la necesidad de la unidad en el peronismo y con los partidos que integran el Frente para lograr la victoria.

Por su parte, Marita Benavente señaló que el mandato es vencer. Es unirnos en el objetivo de ganar las elecciones. Vamos a dar un ejemplo de unidad.





Carlos Gómez señaló que "si volvemos 4 años atrás también nacía acá el compromiso de construir una ciudad con contenidos claros. Renovamos ese compromiso. Esta provincia tiene mucho por hacer de la mano de Uñac".





María Beatriz Tolomeo aseguró que "el partido Conservador Popular nuevamente apoya este proyecto. Por eso que el candidato que apoyamos es Uñac".





Carlos Munisaga argumentó que viene de un espacio político que con honor viene a integrarse al frente todos convencido de que es el único que va a ganar. "Hoy en el gobierno que llevó adelante Uñac vemos materializado la premisa justicialista de que gobernar es generar trabajo".

Cristian Andino, a su turno, explicó: " lo que estamos haciendo es un acto formal, pero quienes entendemos la política como actividad sabemos que este frente lo presentamos todos los días con este gobernador. Con una nueva forma de gobernar a nivel nacional. Vamos a seguir trabajando para tener una mejor calidad de vida".

Eduardo Cabello: "la circunstancia que marca el país no es la realidad para San Juan. Hemos creído vamos a seguir creciendo y vamos a hacer la mejor provincia. En 2019 vamos a recuperar la presidencia".





Graciela Caselles: "un saludo a las mujeres que hoy hacen política. Cuando uno observa una Argentina que destruye el trabajo, vemos que tenemos un gobierno provincial que no le da lo mismo. No cualquiera lo puede hacer. Aparece un gobernador como Uñac que no sé cómo hace, pero busca los mecanismos para que tengamos todo. No le da lo mismo. La solidaridad y la empatía es el camino que nos debe marcar. Como mujer vengo a traer el compromiso en serio para trabajar en el camino electoral. De su mano el resultado será histórico".





