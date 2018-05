"El Foro se convirtió en una sede de Cambiemos"

El clima de tensión que se vive entre los abogados sumó un nuevo capítulo con la salida de Marisa Norma Valdez del Directorio de la institución que los nuclea. En medio de fuertes turbulencias internas, se tomó licencia y no sabe si volverá. Su explicación: "El Foro de Abogados se convirtió en una sede de Cambiemos, todo se ha vuelto una lucha de política partidaria... las presiones que eso me causó están contraindicadas para un problema de salud que tengo". Así, puso en evidencia las diferencias que mantiene con el presidente, Marcelo Arancibia, y con el vicepresidente, Enrique Delgado, quien volvió al cargo hace poco a pesar de haber asumido como titular de la Dirección Nacional de Migraciones.





Valdez termina el mandato en septiembre de este año y aún no define si regresará a ocupar el cargo de primer vocal del Directorio del Foro de Abogados. Hace unos meses quedó al frente de la vicepresidencia porque Delgado se tomó licencia al ser convocado para Migraciones, lugar que ocupaba la hermana del diputado nacional Eduardo Cáceres, quien renunció tras el convite del presidente Mauricio Macri a que no ingresen parientes de funcionarios al Estado.





Cuando fue vicepresidenta, Valdez tuvo varios chispazos con Arancibia a la hora de decidir respecto a algunos temas internos. Estuvo en ese lugar hasta marzo: ya como titular de Migraciones, Delgado decidió retomar el segundo escalón en la conducción del Foro de Abogados.





Según Valdez, desde ese mismo momento comenzó a pensar en la licencia. "No me parece que esté en los dos lugares simultáneamente, al aceptar ser funcionario del Gobierno nacional y seguir de vicepresidente tiñe de política cualquier reclamo e involucra a todo el Foro de Abogados", sostuvo la mujer. A eso agregó: "Yo tuve diferencias con Arancibia y dio la casualidad que, sin que nadie me dijera nada, de un día para el otro volvió el vice".





Cuando habla de reclamos politizados, Valdez se refiere a la batería de críticas que descarga Arancibia contra el Gobierno provincial por el sistema de designación de jueces que se aplica desde hace décadas en San Juan. La abogada sostiene que lo motivan intereses políticos y no el bienestar de los letrados.





"El Foro de Abogados se convirtió en una sede de Cambiemos, todo se convirtió en una lucha de política partidaria", aseguró Valdez. En dirección a la dupla Arancibia - Delgado, afirmó que "se dejó de lado la misión académica, la capacitación de los abogados y la defensa de sus intereses laborales".





Otro revuelo

La interna no escapa a otro hecho que también ayuda a dividir las aguas entre los abogados. El presidente del Foro de Abogados se ha convertido desde ese lugar en el principal defensor de Oscar Cuadros, quien es uno de los miembros del Consejo de la Magistratura en representación de los letrados matriculados.





Como consejero, Cuadros mantuvo fuertes encontronazos con algunos de sus compañeros y un día decidió abandonar el cuerpo y no participar en el concurso para designar al sucesor del ex cortista Juan Carlos Caballero Vidal. En su momento causó un revuelo que hace poco recobró fuerza, cuando el secretario General de la Unión Judicial, Sebastián López, denunció penalmente a Cuadros por "incumplir sus deberes" como integrante del órgano que se encarga del proceso de selección de magistrados.





Arancibia apoya a Cuadros e insisten en que se deben realizar cambios en el procedimiento que se para elegir a los jueces. Aunque la polémica por la situación de Cuadros en el Consejo de la Magistratura y la activa participación del presidente del Foro en el debate de ese tema parecieran haber tapado el reclamo inicial.





La tensión ha llegado también a la Universidad Católica de Cuyo. Cuadros es el decano de la Facultad de Derecho, donde el miércoles se convocó a una charla a alumnos y docentes para analizar lo que está pasando con su persona en el seno del Consejo de la Magistratura. El llamado no cayó bien en algunos profesores de la carrera, que por lo bajo confesaron que no es el ámbito adecuado para tratar los problemas que atraviesa Cuadros en su otro trabajo.