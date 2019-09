El enojo de los veteranos: un municipal pisó una bandera, fumó encima y cruzó a un excombatiente

Oscar Nicolás Guevara, un ex excombatientes se mostró indignado en la mañana de este jueves, cuando un empleado municipal, de tres que estaban trabajando enfrente del Municipio de Rivadavia, le faltó el respecto a la Enseña Patria. Mientras trabajaban en las remodelaciones de las inmediaciones del edificio municipal, uno de ellos tiró la bandera al piso y le pasó por encima varias veces con un cigarrillo en la mano.





















"No tuvo mejor idea que pasar por encima de la bandera, pisándola con un cigarrillo en la mano. Ahí me aproximé y le dije: discúlpeme, buen día, pero la bandera no puede ser pisada, ni tirada en el piso porque a la enseña patria la tenemos que respetar. Ahí fue cuando me insultó", relató el veterano.

















En ese momento, comenzó un cruce de palabras que terminó mal. El excombatiente le reclamó al empleado que hubo muchos ciudadanos que perdieron la vida por la Enseña Patria, para defenderla, y le exigió el respeto que se le merece. "La izaron así nomás, del piso. Pero me siguió insultando", dijo.

















Por este tema, las autoridades del Municipio de Rivadavia ordenaron el registro de las cámaras de seguridad ubicadas en esa esquina para reconocer a los empleados y a la acción indebida. Los excombatientes pidieron sumario administrativo y de conseguir las pruebas, no descartan la denuncia penal por agravios.

















Sobre esto habló el intendente Fabián Martín, quien recibió a los veteranos por este reclamo. "Es una situación que estamos investigando. Le he pedido al jefe de Recursos Humanos que me diga quiénes fueron los trabajadores que están implicados; vamos a escuchar lo que dicen ellos. La falta de respeto de los símbolos patrios constituyen un delito. Yo me he comprometido a darles una solución, si hubo un error", manifestó.