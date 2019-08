El emotivo reencuentro de los hermanos Sánchez 48 años después de ser separados

"Después de muchos años vuelvo a esta tierra. Fui arrancada de este sitio y las raíces vuelven a crecer, es algo que vuelve a vivir. Se cierra una página de nuestra historia y se abre un nuevo libro que vamos a escribir juntos", expresó Ana Marcela, con una sonrisa radiante, ante la cámara de Canal 8. Y agregó que no recordaba en detalle a sus hermanos, pero una situación le quedó marcada en su vida: "Una vez que mi madre, Ana María, fue a verme a la Escuela Hogar -no recuerdo su rostro- me dijo adiós y yo le insistí que no me deje. Me tiré al suelo a llorar. El abandono es muy fuerte, toda la vida sentí que me faltaba algo. Con el tiempo entendí que debía perdonar y cuando lo decidí, algo cambió en mi interior. Ahí me dije que tenía que encontrarlos".