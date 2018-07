El emotivo mensaje que circula en las redes luego de la muerte de la joven policía

Embed

Tras la trágica muerte de Maribel Johana Verón, quien el miércoles fue embestida por un efectivo policial que circulaba en estado de ebriedad, inspiró a una reflexión sobre la profesión.

"Estudia no seas policía", el mensaje que se hizo viral:

Es verdad estudia y no seas Policía. Porque vas a saber lo que es ir a trabajar todos los días inclusive sábados, domingos y feriados. Porque te vas a perder los cumpleaños de tus padres, hijos, nietos, familiares y amigos.

Porque para ser Policía tienes que soportar que cualquier persona te humille, te insulte, te escupa, te pegue o te mate. Estudía y no seas Policía porque vas a ser el blanco perfecto de las críticas destructivas. Porque la gente te va a llamar "corrupto " cuando ellos son los primeros en decir "como arreglamos oficial" o te van a tildar de "delincuente o narcotraficante" pero cuando cae preso un familiar o un amigo, son los primeros en llamar para defenderlos o pedir por su libertad.

Estudía y no seas Policía porque por más que tú sueldo sea bajo, no tienes derecho hacer paro. No seas Policía porque te va a doler cuando veas a un bebé o un anciano muerto o golpeado. Porque se te va hacer un nudo en la garganta cuando veas tantas injusticias y tienes que callar porque vivimos en una sociedad tan hipócrita que cuando son testigos de algún delito nadie vio nada, pero para sacar fotos y filmar a los policías están la gran mayoría.