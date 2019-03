El emocionante relato sobre el hallazgo "milagroso": "Creemos que Benjamín estuvo con el Cura Brochero"

Allí llegaron los caballos, las motos y los chicos que estaban haciendo trekking. La alegría y la euforia que había eran más que un grito de gol en el mundial. Las casi 1000 personas involucradas en la búsqueda, (policías, bomberos, rescatistas, motoristas, etc), que se fueron sumando con el paso de las horas, que estuvieron en El Salado desde el día anterior, no podían creer el milagro que se había producido. ¡Benjamín estaba vivo! Un indudable milagro, por las características de la zona desértica, seca y con temperaturas extremas para una criatura.





La noche que Benjamín pasó solo, a casi 20 kilómetros del puesto donde se juntaban las agrupaciones, fue fría, silenciosa y muy oscura. Un escenario no apto para niños como Benjamín, que con sus 5 años, relató a su familia haber dormido entre las duras piedras. En el medio de su relato, un dato no menor. "El viejo de la bolsa no es tan malo", contó. Una especie de guardián que estuvo con él durante la noche se convirtió en el misterio de la historia. "Los creyentes sostenemos que Benjamín lo cuidó el Cura Brochero", contó el Puchi Ontiveros, el piloto sanjuanino del Dakar, que también participó de la búsqueda y fue uno de los primeros en llegar con su equipo al lugar del hallazgo.





"Recordemos que en esa zona está al capilla del Cura Brichero. Los que somos devotos creemos en este milagro. Recuerden que Benjamín es un nene de 5 años, que pasó 24 horas solo en el campo, sin comida ni bebida. Nosotros teníamos la esperanza de que hubiera resistido bien a esa situación. Sabíamos que era un chico sano y fuerte, confiábamos en eso. Teníamos toda la fe de que había estado bien, que un milagro lo había acompañado", relató.





Hoy Benjamín se irá a casa, después de haber llegado al hospital en helicóptero, en la tarde del lunes. Aunque al principio no se quería subir por el ruido y el viento que provocaba la máquina, logró pasar esa prueba, también. Un milagro para los creyentes y la duda de cómo pudo un niño soportar tanta soledad.