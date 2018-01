"El Emilio" y una inaudita excusa sobre la reproducción ilegal de DirecTV

La Justicia, la semana pasada, allanó la sede de la TV por cable de Emilio Mendoza, en Caucete, por usar en forma clandestina señales ajenas mientras les sigue cobrando a los caucetereros por un servicio supuestamente propio. Sin embargo él asegura que no es así y que lo único que hace es "brindarles la posibilidad" a los habitantes de su tierra natal de ver los canales de la empresa de servicio de difusión directa por satélite. De esta manera "El Emilio" da muestras claras de un desconocimiento total de la ley, ya que es imposible que él "les haga un favor" a los cauceteros, prestándoles un servicio del cual no es dueño y por lo cual no puede disponer.





Por otro lado sostiene que un juez provincial, como es el titular del I Juzgado de Instrucción, Benito Ortíz no puede enviarle un allanamiento de la Policía Federal. "A mí el juez no me notificó en ningún momento de nada" sostuvo en diálogo con este medio. Situación que es por demás llamativa, ya que él como abogado sabe que la esencia del allanamiento precisamente es el factor sorpresa, a los fines de que el sospechoso no pueda ocultar, ni hacer desaparecer pruebas.





Para finalizar el exintendente de Caucete sostiene que la Justicia lo persigue y que él es el dueño del único canal habilitado para funcionar. "Canal 5 emite señal gracias a un amparo, Canal 4 tiene permiso sólo para emitir señal en la Capital de San Juan y SuperCanal también tiene sus problemas" argumentó. Lo cierto es que en el allanamiento que se realizó la semana pasada fue a instancias de una denuncia de DirecTV.





Fuentes judiciales revelaron que la multinacional descubrió que la empresa de cable de "El Emilio", como lo conocen a Mendoza, compró alrededor de 50 decoders, los instaló en el lugar y desde ahí retrasmitía ilegalmente los canales de la TV satelital. A esto se le suma que la empresa Supercanal también descubrió, hace varios años, que Caucete TV le robaba señal de cable y motorizó una denuncia en el Juzgado de Instrucción N° 4. Todo terminó con un allanamiento en el que, explicaron en Tribunales, se secuestró el aparato que usaban con ese fin.





Como la firma del departamento del Este no tenía ninguna habilitación para operar en el rubro de comunicación masiva, las autoridades de Supercanal presentaron un amparo contra la Cooperativa Eléctrica y se ordenaron dos allanamientos.





Mientras los hechos hablan por sí solos, "El Emilio" sigue defendiéndose y asegura que está esperando el llamado de la Justicia para presentar toda la documentación que tiene "en regla" para demostrar su inocencia.