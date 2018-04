El domingo amaneció fresco pero en la tarde mejorará el tiempo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que con el correr de las horas el calor tome protagonismo y la máxima llegue a los 28°C, con cielo algo nublado y vientos leves de direcciones variables durante toda la jornada.

Para el lunes, la temperatura llegaría de los 13°C hasta los 32°C, con el cielo parcialmente nublado. En tanto que el martes la mínima sería de 14°C y la máxima de 27°C, mientras que el miércoles descendería el termómetro con 11°C y 26°C, con el cielo algo nublado.

La helada que cayó en la madrugada del domingo se notó en los parabrisas de los vehículos que no pudieron pasar la noche bajo techo. Y no es para menos, la mínima fue de apenas 9°C pero a no desesperarse que con las horas mejorará el tiempo.