El desgarrador mensaje de la hermana de Ricardo Alfaro

Entre las angustiantes palabras la joven cuenta que el marino le prometió a su hijo volver y que no va a bajar los brazos hasta que pueda abrazarlo.

"No me voy a permitir pensar que no vas a volver hermano!!!. Sé que Dios te traerá...no voy a bajar los brazos vas a volver mi corazón me lo dice no voy a permitirme darme por vencida..Tu hijo te espera Gaby se lo prometiste!!!. Sé que tus promesas las cumplís...y no vas a fallarle. Te amo con mi vida hermano", fueron algunas de las desgarradoras palabra de Celeste Alfaro.

El sobrino del tripulante sanjuanino contó que la mayoría de la familia está en Mar del Plata a la espera de las novedades sobre la desaparición del submarino.

Ricardo Alfaro, tiene 37 años, trabaja hace cuatro años en el ARA San Juan, donde era el encargado de la cocina. Está casado con Andrea Mereles con quien tiene un hijo. Desde 1999 vive en Mar del Plata donde cumple sus funciones como miembro de la Armada.