En San Juan el 42% de las denuncias de violencia de género las realizan mujeres entre 18 y 28 años. Desde la dirección de la Mujer explicaron que el crecimiento de estas presentaciones judiciales se deben al empoderamiento de las víctimas y fue así que lo dejó en claro una joven que fue brutalmente golpeada por su exnovio: "Gracias al feminismo pude dejarlo, dándome cuenta que yo no tenía la culpa de nada" fue una de las últimas frases de un posteo que pone la piel de gallina; mientras que también explicó que su pareja se hacia el aliado y daba charlas.









Este caso se difundió de manera viral en la tarde del miércoles y rápidamente el mensaje fue compartido cientos de veces. Es que la joven que fue agredida contó cómo fue humillada y golpeada durante una noche de sábado. "Mirá como estas vestida, sos una trola. En ese momento me quedé callada nunca me sentí una trola, pero me agarró de la mano y me llevó hasta la puerta de su amigo, yo lloraba no quería entrar no me sentía bien entonces solté su mano, empecé a correr y me escondí en una casa. Lucas me llamaba por teléfono, no quería atenderlo. Después de 30 minutos le dije dónde estaba y sus palabras fueron: empezá a correr porque te mato", fue el primer relato que terminó con la chica golpeada en la calle.





"Me encontró, me agarró de los pelos, me arrastró desde donde estaba hasta una plaza y empezó a pegarme patadas en todas las partes donde alguien pueda imaginarse", siguió el texto. Párrafos después, la joven contó que su agresor daba charlas de feminismo y por eso es que decidió contar su historia, para que deje de asistir a las marchas y para que "ninguna otra mujer pase por esta situación", finalizó en el largo mensaje que detalló una tortura que dejó dolorosas secuelas.





La publicación además de tener la foto del señalado tiene las capturas del chat que mantuvo el exnovio con la chica, en donde expresa que quiere terminar con su vida. "Me transformé en lo que tanto odio. Me parece que la frase muerte al macho tiene mucha fuerza", habría escrito el acusado de golpear a su exnovia.





Por el momento se desconoce si la víctima realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer.





Si sos víctima de violencia de género podés pedir ayuda al área departamental de la Mujer o solicitar asesoramiento gratuito al 144.