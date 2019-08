¿El comercio abre este sábado 17, feriado nacional?

La Cámara de Comercio de San Juan informa que el próximo sábado 17 de agosto, feriado nacional por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, la atención será en sus horarios habituales de mañana y de tarde.





En tanto para el día lunes 19, sugiere no abrir sus puertas. Este día se estableció como día no laborable con fines turísticos. La diferencia entre ambos, en el caso de quienes son empleados, tiene que ver con la remuneración que perciben y la obligatoriedad o no de cumplir con la jornada laboral.









La Cámara de Comercio emitió un comunicado indicando que la diferencia entre un feriado y un día no laborable queda clara en la Ley de Contratos de Trabajo: "En los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que sobre el descanso dominical", por lo que "en caso de ser trabajado se recompensará con un 100 por ciento más la remuneración habitual".





En tanto, en los días no laborables "el trabajo será optativo para el empleador", salvo en la administración pública nacional, provincial y municipal. Quienes trabajan en estos sectores, así como en bancos y en seguros sí tendrán libre el 19 de agosto.