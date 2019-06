El club Atenas de Pocito festejó sus 97 años con la inauguración de obras en su estadio

El gobernador Sergio Uñac participó del acto de habilitación de un sistema de riego por aspersión en la cancha de fútbol, además de cabinas de transmisión y una tribuna en el sector norte del recinto deportivo.





La ceremonia se inició con el descubrimiento de cuatro placas conmemorativas del acontecimiento además de un mural del gobernador Uñac, a modo de agradecimiento por su apoyo al club.





Seguidamente las autoridades hicieron una recorrida por las instalaciones para observar las obras y en particular el funcionamiento del sistema de riego de la cancha principal del estadio.





A la hora de los discursos, el presidente del club tuvo palabras de agradecimiento para con el primer mandatario, el secretario de Deportes y el intendente por la colaboración brindada para que la institución pudiera llevar a cabo las obras antes referidas.





Mancuso destacó que a partir de la política deportiva que impulsa el gobernador, Atenas, además de sus logros deportivos ha podido crecer institucionalmente al punto de contar en la actualidad con 135 chicos en la escuela de iniciación deportiva, 120 jugadores en inferiores, con equipos de fútbol en cuarta y primera división, más la práctica de vóley y futsal.





El dirigente le solicitó al gobernador su colaboración para poder llevar adelante el proyecto de construcción de un camping en el sector oeste del club porque de calle 11 hacia Carpintería no hay un complejo de ese tipo en el sur del departamento.





Posteriormente el presidente de la Liga de Fútbol felicitó a los directivos del club por el aniversario número 97 que cumplía en le facha, como así también por las obras concretadas.





Platero elogió la política deportiva del gobernador Uñac que, entre otras cosas ha permitido fortalecer a las instituciones de toda la provincia y que muchos jóvenes y niños estén en ellas practicando diversas disciplinas.





Luego, Andreu, director de Deportes de la Nación dijo que en su permanencia en San Juan había mantenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de Deportes en relación a los Juegos Evita y que había tenido oportunidad de visitar distintos escenarios deportivos.





El funcionario nacional puso de relieve el esfuerzo que llevan a cabo las autoridades de la provincia que le han permitido alcanzar un crecimiento notable en los últimos años, especialmente en el ámbito deportivo.





En materia deportiva Andreu ponderó las obras de infraestructura y la presentación de espectáculos de primer nivel, pero sobre todo la tarea que se hace con los chicos que le permiten a San Juan exhibir importantes logros en el orden nacional.





El secretario de Deportes habló luego para hacer un reconocimiento al presidente de Atenas y a la comisión que lo acompaña porque no hay forma de crecer en las instituciones si no se gestiona, si no se pide, si no se inste.





Chica también hizo referencia a los logros deportivos alcanzados por Atenas en el fútbol local, a los cuales ahora sumaba la nueva infraestructura de su predio del boulevard San Martín.





A renglón seguido el secretario de Deportes descontó que el proyecto del camping que alienta la dirigencia de Atenas tendrá el debido acompañamiento del gobernador Uñac.





Más tarde, el intendente Aballay felicitó a la dirigencia, deportistas y simpatizantes de Atenas por el nuevo aniversario de su creación; una institución por la que han pasado a lo largo de 97 años de existencia caracterizados vecinos y destacados jugadores del departamento.





El jefe comunal subrayó la importancia de un Estado provincial presente que proporciona a los dirigentes deportivos las herramientas necesarias para potenciar a las instituciones y favorecer el desarrollo deportivo de los jóvenes.