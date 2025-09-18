"
El calor se adueña del jueves: la máxima trepará a 30°C

El SMN informó que la jornada arrancó con 15.6°C y cielo despejado. Se espera una tarde calurosa en San Juan, con viento leve del noreste.

Este jueves 18 de septiembre comenzó con cielo despejado y una temperatura de 15.6°C en San Juan, según los datos actualizados a las 6 de la mañana por el SMN. La humedad se ubica en el 74%, la presión atmosférica en 942.2 hPa y el viento sopla del noreste a 6 km/h, con una visibilidad de 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el organismo oficial prevé una temperatura mínima de 13°C y una máxima que llegará a los 30°C, marcando una tarde calurosa en pleno mes de septiembre.

El sol salió a las 7:28 y se pondrá a las 19:28, en el marco de un día que anticipa condiciones estables y un clima ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de tomar precauciones ante las altas temperaturas.

