Este jueves 18 de septiembre comenzó con cielo despejado y una temperatura de 15.6°C en San Juan, según los datos actualizados a las 6 de la mañana por el SMN. La humedad se ubica en el 74%, la presión atmosférica en 942.2 hPa y el viento sopla del noreste a 6 km/h, con una visibilidad de 15 kilómetros.
San Juan 8 > San Juan > calor
El calor se adueña del jueves: la máxima trepará a 30°C
El SMN informó que la jornada arrancó con 15.6°C y cielo despejado. Se espera una tarde calurosa en San Juan, con viento leve del noreste.