El calor se adueña del jueves: la máxima trepará a 30°C

Para el resto de la jornada, el organismo oficial prevé una temperatura mínima de 13°C y una máxima que llegará a los 30°C, marcando una tarde calurosa en pleno mes de septiembre.

El sol salió a las 7:28 y se pondrá a las 19:28, en el marco de un día que anticipa condiciones estables y un clima ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de tomar precauciones ante las altas temperaturas.