El abogado del PJ propuso a Sergio Uñac como el candidato a presidente

/// Por Bárbara Ardanaz





En comunicación telefónica con el programa A Media Mañana, que se emite por Canal 8, el abogado del PJ Juan Labake dijo quién era su candidato para las elecciones presidenciales del 2019. Aclaró que él propuso al gobernador Sergio Uñac para que se lo considere.





En este marco, analizó los posibles candidatos actuales del PJ y dijo que "representantes de un sector del Justicialismo no ven con buenos ojos la propuesta de Juan Manuel Urtubey –gobernador de Salta- y por otro lado la candidatura de Cristina Fernández y de Miguel Pichetto".





Aseguró que "Cristina es un camino al fracaso, ningún candidato de ella va a poder tener el 51% de los votos y mucho menos una vez que se conozca en su totalidad la causa de la megacorrupción".





Es en este sentido que explicó que "Pichetto se lanzó por las dudas que Mauricio Macri no dure (en la presidencia) y Urtubey es un candidato de repuesto por las dudas que el presidente actual no vaya a las elecciones o no llegue con buena imagen".





A partir de este análisis, dijo que su propuesta en el Partido es Uñac, "porque lo veo serio, prudente y me gusta cómo manejó las presiones del Gobierno nacional para votar ciertas leyes". Y subrayó, sobre todo, que "actuó muy bien en el tema de la despenalización del aborto, lo siguió desde el punto de vista peronista". Mirá la nota completa: