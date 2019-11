El 45% de la gente que dona sangre lo hace de manera voluntaria

Desde el Instituto Provincial de Hemoterapia, organizaron una serie de actividades. Es por ello que este domingo, desde las 8, se llevará a cabo una nueva colecta y promoción de sangre y médula. Para conmemorar el día, distintas ONG han organizado una maratón, de 10k; 3k y kids, para fomentar y concientizar.





donar sangre- maraton.jpg





Alfredo Laplagne, director del IPHEM, explicó cuál es la importancia de donar sangre, "un ejemplo claro es una persona con una leucemia aguda como mínimo necesita entre 16 y 20 transfusiones semanales por un tiempo no menor a 3 meses", graficó el profesional en comunicación con sanjuan8.com.









Pero hay un punto que es importante tener en cuenta y es que donar sangre cuando ocurren ciertos eventos que lleva a la gente a querer ayudar de manera masiva no sirve. "La sangre que se le extrae al donante se puede usar en 30 días, después de esa fecha no sirve. Por eso es fundamental que muchas veces cuando piden donantes y el mensaje se viraliza aquellos que realmente estén interesados llamen antes para asegurarse si el cupo ya se cumplió", explicó Laplagne. Si en caso de que el día que fue a donar no fue necesario la extracción es fundamental que quede registrada y se la pueda llamar cuando haya algún requerimiento.









Según datos del IPHEM, se registró un crecimiento en la donación voluntaria, pero de todos modos muchas veces cuando se realizan colectas no se llega a cubrir la cantidad necesaria para que se considere exitosa. "Nosotros tenemos un cupo en cada colecta de entre 20 a 25 personas, en algunos casos apenas cubrimos 3. El promedio es 15 personas por colecta", indicó el director de Hemoterapia de la provincia.









San Juan tiene una reserva que le permite tener una seguridad de, aproximadamente, 6 meses, con un promedio anual de entre 8 mil a 9 mil donantes. "Es fundamental que se siga un protocolo, y saber cuándo convocar a campañas de donación para que esa sangre que la gente dona pueda realmente salvar vidas.





En qué consiste la donación de médula

Laplagne fue claro: el requerimiento es un poco más extenso que el de la extracción de sangre común, pero es importantísimo contar un banco de médula, por qué si una persona lo necesita y un hermano no es compatible se deben hacer casi unas 300 mil muestras para encontrar a alguien compatible.









El procedimiento es muy sencillo, el donante es conectado a un aparto de aféresis y se le separa la células madre de la sangre. Dura alrededor de 2 a 3 horas y no es un riesgo para la personas, es más pasadas 72 horas puede volver a donar.









En ambos casos y si el temor o la inseguridad hace que no se animen, es fundamental llamar al IPHEM y sacarse todas las dudas. El teléfono del instituto es 4223571 y atienden las 24 horas.