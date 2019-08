-¡Los chicos terminan una etapa muy importante en sus vidas! No se verán nunca más. Decía una madre.





-Uds vean, pero si no me dan el ok ya, pierden el salón. Apretaba el del catering.





A todo esto, se sumaba el viaje a Carlos Paz. ¡Y la campera! Esa que tanto dolor de cabeza les había dado. La vaga sentía que se había abierto un grifo titulado "Franco egresado" del cual emanaban billetes con la imagen del hornero.





Su hijo tenía 11 años y estaba terminando la escuela primaria. Desde comienzos de año la batería de reuniones había sido intensa. Todos opinaban, proponían, hablaban al mismo tiempo, hacían catarsis, se peleaban. Cuando se hartó de tanta parafernalia, dijo: Que decidan ellos y luego me avisan cuánto hay que pagar. Era una batalla perdida.





Como si todo esto fuera poco, los cursos de ingreso también se habían convertido en una zona de competencias. Los padres querían que sus hijos entraran a las escuelas de la Universidad. Algunos, tampoco se conformaban con eso: deseaban que su hijo ingresara al Central Universitario y si fuera posible, con un puntaje no inferior a 180.





La vaga veía que a Franco como al resto de sus compañeros, con estar juntos y pasarla bien, les bastaba. Que una bolsa de papas fritas, la play o la pelota eran el pretexto perfecto para disfrutar ese tesoro que cuidaban: la amistad. Poco les importaba a qué escuela entrarían, o si en el Baile de Egresados había lomo con salsa y papas noisette y bombón helado de postre.





-¿Ya le compraste la ropa para el Baile a tu hijo? Yo aproveché el Ahora12 y le saqué hasta los zapatos. Comentó un padre.





-Para el varón es más fácil. Yo que tengo niña. ¡Todavía estoy buscando quién le haga el vestido! Agregó una madre.





La vaga había puesto piloto automático. Trataba de no interactuar con los grupos de progenitores, ya sea real o virtualmente. Porque el problema no son los chicos, sino los grandes, pensaba.