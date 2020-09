Educación insta a docentes que se capaciten a buscar el aval del ministerio

El Ministerio de Educación recuerda a la comunidad educativa que en la provincia las propuestas de: capacitación, actualización y/o perfeccionamiento docente, realizadas por instituciones educativas reconocidas, incorporadas u organismos, de gestión estatal o privada, deben estar en concordancia con la Política Educativa Nacional y Jurisdiccional.

En San Juan, las propuestas y acciones educativas, para tener aval del Ministerio de Educación y ser reconocidas por las Juntas de Clasificación, deben cumplir con un procedimiento administrativo. La institución u organismo debe iniciar un expediente en el Ministerio de Educación, con informe de la propuesta y solicitando su reconocimiento, este es sometido a un exhaustivo análisis en el que se corrobora su concordancia y encuadre con la Política Educativa Nacional y Jurisdiccional y el Plan Provincial de Actualización y Capacitación Docente. Si cumple con todos los requisitos establecidos se aprueba y avala por Resolución Ministerial Nº187-ME-18/02/2019 y sus Anexos I, II, III, IV, V y su modificatoria Resolución Nº 2161-ME-17/06/2020 y su Anexo I.

Según la normativa vigente y ante las consultas realizadas ante la cartera educativa por docentes, sobre certificaciones que no son admitidas por la Junta de Clasificación, de una diplomatura desarrollada por el Instituto de Formación Docente Continua CIICAP, certificada y avalada por la Universidad del Congreso, se aclara que el Ministerio de Educación, no avaló esta diplomatura y que no hay expediente o constancia en el ámbito ministerial, que acredite que fue realizado el procedimiento, por parte del Instituto de Formación Docente Continua CIICAP (Centro Integral de Investigación, Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento).

El Ministro de Educación Felipe De Los Ríos, solicitó a la secretaria de Educación Rosana Vicentela y a la directora de Educación Privada Alicia Bernardini, iniciar las actuaciones administrativas, facultándolas a efectuar las acciones necesarias a fin de esclarecer la situación y determinar responsabilidades si correspondiere, a raíz de los hechos denunciados por los docentes.