Educación dio debate en su primera reunión sectorial

Siguiendo el cronograma de reuniones de las mesas sectoriales para la construcción del Acuerdo San Juan (ASJ), el jueves 2 de julio presentaron sus propuestas los principales actores del sector Educación y Universidades.

La apertura estuvo a cargo de la coordinadora del ASJ, Fabiola Aubone: “Nos reunimos para pensar en el San Juan que soñamos, un San Juan mejor después de la pandemia que afecta a todo el mundo. Nos podemos dar esta tarea porque tenemos uno de los mejores estatus sanitarios del país”, señaló, para luego considerar que “la educación argentina es la más valiosa de toda la región”.

Felipe De Los Ríos, ministro de Educación de la Provincia, aseguró que esta es una gran oportunidad porque esta pandemia deja datos complejos que tienen que ver con el impacto en salud pero también en la economía y en proyectos de vida individuales y colectivos. Esta realidad atraviesa toda actividad humana.

“Nos damos la tarea de generar este espacio de debate amplio de diálogo y participación, y es la oportunidad para que seamos capaces de reconocernos como ciudadanos y que podamos dar lo mejor; que las conclusiones no sean de un sector sino de todos los sanjuaninos”, dijo De Los Ríos.

Agregó que el gobernador Sergio Uñac está preocupado por volver a conseguir el nivel de desarrollo, “pero no podemos hacerlo desde un solo sector. La educación es importante como el resto, pero tiene algo esencial y es que tiene que ver con la posibilidad de la persona para aprender lo que luego le sirve para el trabajo y desarrollo personal”.

Por su parte, Tulio Del Bono, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia, planteó un gran desafío: “Dicen los que han estudiado el lenguaje escrito de los chinos que la palabra crisis tiene dos acepciones: problema y oportunidad. Estamos en una crisis que nos generó un problema grave, pero tenemos que verla como una oportunidad de cambio. La premisa del ASJ dice que se busca recuperar los niveles de crecimiento que traíamos. ¿Por qué no ir a una trayectoria mejor?”.

También señaló que el desafío para la educación es plantearse si se está convencido de que los sistemas educativos que existían antes de la pandemia eran los más adecuados para los tiempos actuales. “¿Los egresados tienen todo lo que tienen que tener? ¿Conocen todo lo que tienen que conocer para insertarse? ¿Estamos seguros de que los sistemas de enseñanza-aprendizaje son buenos y los alumnos aprenden? ¿O pensamos que hay muchas cosas que se pueden cambiar? Sería bueno respondernos. Lo planteo como estímulo para el intercambio de ideas, para sacar algún provecho a esta crisis y que se vaya más allá de recuperar los niveles que teníamos, encontrando una trayectoria mejor que nos lleve a un lugar más elevado”, dijo Del Bono.

Silvia Berrino, presidenta del Directorio de la Universidad Católica de Cuyo, destacó el desafío planteado por Del Bono: “Como provincia fuimos modelo de programas a nivel nacional, por qué no pensar que esta crisis nos puede ayudar a crecer en la educación. La tecnología ha llegado para quedarse. Hay nuevas formas de ver las articulaciones y debemos plantearnos los nuevos perfiles de egresados que requiere la sociedad actual porque no vamos a ser los mismos después de la pandemia”.

Luego habló el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, para recordar en esta mesa sectorial que la educación es un derecho de todos y que se debe actuar en consecuencia con este principio. “La pandemia puso en tensión muchos aspectos pero si no fuera por la pandemia no estaríamos aquí y si no fuera por la pandemia yo no sería hoy rector de la UNSJ”, dijo en referencia a la postergación obligada de las elecciones de autoridades en esa casa de altos estudios.

Nasisi destacó que se debería lograr trabajar la educación como sistema, no como compartimentos estancos. “Debemos empezar a pensar acciones como sistema educativo desde el nivel inicial hasta el universitario; pensar un sistema total, dejar de competir y pensar acciones que beneficien a la población”, aseguró el rector.

También el representante de la Universidad Siglo XXI y Colegio San Paul, Nicolás Valentino, pidió la palabra para señalar que sin dudas esta es una gran oportunidad y que los que más aprendieron en estos tres meses son los docentes. “Hoy tenemos buen estatus sanitario pero ninguna cuarentena detiene el virus, solo lo ralentiza”, dijo para invitar a pensar sobre los cambios que se vienen.

Alejandra Gordillo, docente, puso en la mesa la importancia de la contención emocional en tiempo de pandemia y la formación de docentes “con una nueva mirada”. “En las instituciones no hemos tenido en cuenta esta mirada para la educación emocional”, aseguró. Y propuso la realización de actividades concretas para aplicar los conceptos de la educación emocional en el aula formando a los docentes.

Luego, la diputada Fernanda Paredes celebró este acuerdo propuesto por el gobernador que tuvo la visión de convocar para un acuerdo colectivo donde se escuche a todos los sectores y se llegue al consenso.

“Como presidenta de la Comisión de Educación era vital venir a escucharlos y decirles que desde el Legislativo podemos servir. La educación es la herramienta de transformación cultural y derecho de todos los ciudadanos como se dijo, y es el Estado quien debe garantizarla. Vamos a estar desde la Legislatura para la sanción de leyes que se necesitan”, dijo Paredes.

Otros aportes llegaron desde la Asociación de Instituciones de educación Privada (ADIDEP). Ivana Grgic propuso una ley provincial para encarar la educación virtual en San Juan. “Hoy cuando corre viento Zonda se suspenden las clases, pero ahora vimos que podemos seguir trabajando en casa. Para lograrlo será necesaria la formación docente de todos los niveles para estén a la altura de las nuevas necesidades”, señaló.

Otra propuesta fue establecer una red para incorporar la continuidad de la enseñanza en zonas alejadas, crear un centro donde colaborativamente se puede trabajar con los niños y docentes.

“Tuvimos casos concretos de voluntarios que nos dieron una mano en sectores más vulnerables, todos jóvenes que se ofrecieron y llevaron alimentos y dieron ayuda con deberes. Creo que crear una red es una forma de desafiar esta revolución cultural con este acento en lo solidario”, destacó.

Luego de varios aportes valiosos, el ministro cerró el encuentro realizando una síntesis de todo lo hablado en la mesa. De Los Ríos invitó a seguir trabajando en las principales propuestas para avanzar a las reuniones intersectoriales y poder finalmente concretar el ASJ.