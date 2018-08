Luego de que los diputados nacionales del Frente Todos pidieran explicaciones a ECOGAS y a ENARGAS por el excesivo aumento de las tarifas y por los montos enviados bajo el concepto de "estimativo", desde la distribuidora de gas se dijo que se realizó esa lectura porque los operarios no pudieron acceder a los medidores, ya que se encontraban fuera de su alcance.





Daniel Rivadulla, director de Operaciones de ECOGAS, viajó desde Mendoza para sentarse frente los legisladores sanjuaninos y explicar ciertas irregularidades, que inquietaron a cientos de usuarios, y que lo hicieron saber en sus reclamos a través de los medios de comunicación. Luego de argumentar que este tipo de estimados se encuentran encuadrados dentro del marco regulatorio, se aclaró que sólo se dio en un 0,4% de los usuarios.





Es decir que de 104 mil usuarios solamente1.500 tuvieron esa medición no real. "Los lecturistas que son parte de una empresa tercerizada no pudieron ingresar a las casas en al menos dos ocasiones, por lo que se estimó el monto teniendo en cuenta otras facturas". En este sentido, el diputado nacional Walberto Allende cruzó al gerente y le dijo que no creía en la versión de que los operarios no pudieran ingresar a las casas para realizar la lectura, mientras que su par Florencia Peñaloza les recomendó que en esos casos en donde el lecturista vaya dos veces y no logre llegar al medidor se deje alguna "marca" para que la familia sepa que ECOGAS no pudo realizar la medición real.





Rivadulla se defendió y dijo que si el operario no lleva la medición real no se le abona, por lo que abogó a que no se trata de un error voluntario, sino de una situación de fuerza mayor que está regulado desde lo legal. De todos modos, ENARGAS consideró excesivo el uso de esta figura legal e imputó a ECOGAS.





Según el gerente de operaciones, hay situaciones en donde los medidores están dentro de edificios, barrios privados o se encuentran en un sector interno y eso imposibilita la lectura. De todos modos, dijo que los usuarios no pueden tener más de tres facturas consecutivas de lectura estimada y que en una recorrida del último fin de semana se logró revisar la medición de 1303 familias, es decir que sólo habría 197 usuarios hasta el momento sin factura real.





En cuanto a las inversiones, explicó que se vienen realizado de manera programada a través de un plan quinquenal y que se espera reforzar la zona de "La Dormida" ubicada en la provincia de Mendoza que beneficiará a los sanjuaninos. "Cumplimos con las inversiones porque fueron un puente para poder incrementar las tarifas" añadió.





En relación a los reclamos dijo que existían diferentes canales para realizarlos como:

-Atención telefónica: 0810-999-8000

-Emergencia: 0800-999-1600

-WhatApp: 2612060065