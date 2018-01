ECO: la conducta ciudadana, de mal en peor

//Por Leonardo Domínguez





En el medio, felizmente, no hay tragedias, pero el fenómeno es el mismo que con los siniestros viales que se producen en la provincia: la tendencia de las infracciones y la falta de conciencia van en alza. Las multas que labró el ECO de la Municipalidad de la Capital crecieron de más de 25 mil en 2016 a cerca de 28 mil el año pasado, lo que en términos porcentuales implica un 8,5 más aún cuando el municipio reforzó los controles y las medidas de prevención para los conductores que regularmente llegan al microcentro.





La Capital sanjuanina es el segundo departamento con mayor población y por lejos la que más visitas recibe a diario, debido a que tiene gran cantidad de locales comerciales, bancos, organismos públicos, sedes de empresas privadas de servicios y confluyen todas las líneas de colectivos y el grueso de taxis y remises que buscan pasaje en la vía pública. Por esa altísima concurrencia, hace años se propuso ordenar el tránsito y decidió implementar el sistema de estacionamiento pago. La medida desató cuestionamientos al principio, pero luego fue ponderada como un acierto por los vecinos.





Sin embargo, son miles los que hacen la vista gorda a lo que dicen las disposiciones municipales. Y no se trata de una cuestión de desconocimiento. Nadie que viene a Capital puede desconocer las normas generales que buscan ordenar la cuestión. Entre otras cosas, que hay boxes habilitados para estacionar, que en algunos sectores existen límites horarios y que el ticket se debe renovar, que en línea amarilla no se puede parar, que hay zonas y horarios exclusivos de carga y descarga, que la ochava no está habilitada para detener un vehículo, que hay lugares definidos para estacionar motos y que no se puede dejar el auto en doble fila. No obstante, son faltas muy comunes que hace elevar la estadística registrada por el mismo ECO.





Infracciones ECO capital san juan Bajo.jpg Infracciones ECO capital san juan subió.jpg







El organismo municipal, dirigido por Darío Molina, revela en su informe anual que el año pasado se cometieron 27.980 infracciones, contra 25.806 de 2016. En términos nominales son 2.174 más en 2017, o sea un incremento de 8,5 por ciento.





Entre las faltas que más escalaron están estacionamiento indebido de moto (279%), permanencia en doble fila (115%) y el siempre problemático, por la imprudencia e indiferencia de los padres, ascenso y descenso de alumnos en la puerta de las colegios (103%). En menor medida, también subieron las multas por estacionar en lugares de carga y descarga, en veredas y en espacios reservados para enfermos.





La contrapartida, las infracciones que bajaron en cantidad entre un año y el otro no alcanzaron para equilibrar o torcer la balanza. Las que se redujeron en mayor proporción fueron parase en sitios reservados para colectivos (28,4%), estacionar en ochava (19,7%) y ocupar rampas para personas con discapacidad (11%).





Sin temor a equivocarse, los infractores no pueden decir "no sabía". Las maniobras permitidas y las prohibidas son promocionadas hace años por el municipio capitalino para que el tránsito sea más fluido y la gestión de Franco Aranda las intensificó con más monitores urbanos e inspectores. Los primeros están vestidos de amarillo flúor y advierten a los conductores para no cometer faltas que les generen un dolor de cabeza. Pero muchos ni siquiera prestan atención y hasta se han registrado casos de insultos y agresiones.





En el municipio atribuyen el aumento de las multas, en parte, a que extendieron la zona de estacionamiento pago. Lo mismo, tal como en el control de la policía para evitar siniestros viales, miles de conductores tiran la conducta ciudadana a la basura. El ejemplo, tal vez el más representativo del literal "no me importa", es que el municipio inició un intenso programa en escuelas del centro para padres, alumnos y directivos con el objetivo de que se ordenen a la hora de dejar y buscar los chicos en la escuela y no estacionen en cualquier lado como pasa históricamente. El resultado: ese tipo de infracciones subieron.