Eclipse solar: "Bella Vista será el mejor lugar del planeta para hacer fotos"

San Juan es la más beneficiada geográficamente, y se espera un aluvión de visitantes para ese día y el fin de semana previo-la ocupación hotelera ya es del 100%- y como el día señalado cae martes, será casi como un feriado largo para quienes tengan la chance de viajar.





Por eso, el gobierno provincial armó el operativo más grande en todo el país para seguir el camino de la sombra.Se implementaron seis puntos de avistaje público con diferentes actividades durante los cuatro días. Habrá charlas, debates, observaciones del cielo, exposiciones públicas y gratuitas dirigidas tanto a especialistas como al público en general.

eclipse.jpeg





En Bella Vista, departamento de Iglesia, estará el epicentro del eclipse. "Será el mejor lugar del planeta para hacer fotos", asegura Eric González, Licenciado en Astronomía por la Universidad de San Juan, que trabaja en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, ubicado en el complejo del Leoncito. "Es el sitio donde durará más tiempo y donde la luna cubrirá la superficie solar en su totalidad. Además, es un rincón que tiene un entorno paisajístico privilegiado, con la cordillera al oeste pero suficientemente lejos como para que no lo tape".





Bella Vista se encuentra en una ruta accesible, en medio de un paisaje sin obstáculos que interfieran en la visualización. Sobre la Ruta 412, cuatro kilómetros al sur, se montará un predio donde habrá un festival con música y gastronomía, pantallas gigantes para transmisión en vivo, y una veintena de telescopios para uso del público. Además, se repartirán - en toda la provincia - cincuenta mil gafas especiales para proteger la vista de los efectos dañinos que puede ocasionar mirar el eclipse sin la protección correcta. Otros puntos donde habrá predios con actividades son las localidades de Villanueva, Chucuma, Mogna, San Agustin de Valle Fértil.





Hasta el departamento de Iglesia viajará Carlos Di Nallo, reconocido astrofotógrafo, que coordinará un grupo armado para la ocasión por el Observatorio de Ampimpa, situado en Tucumán. "La ventaja es que en San Juan se verá bastante más alto que en otros lugares. Además, es seco, tiene mejores condiciones atmosféricas, y hay menos probabilidades de que se nuble que en otros sitios. Será un lindo eclipse para capturar con paisaje terrestre, a diferencia de los que se dan en otros horarios del día, con el sol más alto".





Para fotografiarlo, Di Nallo optará por un teleobjetivo de 70-300 mm, un zoom largo que utilizará preferentemente en su máxima distancia focal para acercarse bien al sol, pero que también le permite cierta flexibilidad para retraerlo y capturar el entorno. Y deja unos consejos útiles: "Es necesario usar el filtro solar correspondiente, un filtro Baader o una lamina Mylar, para proteger el ojo del paso de la luz. De ser posible, también un telescopio para tener un buen detalle del sol eclipsándose".





Para Di Nallo, que es astrofotógrafo desde hace diez años y da talleres de astrofotografía hace seis, esta es la primera vez que fotografiará un eclipse "tan bajo". El último, en 2017, pudo hacerlo desde su hogar en Avellaneda y este lo tiene particularmente entusiasmado. "Son experiencias que me ponen en un estado adrenalínico. Puedo estar haciendo fotos de noche con tres grados bajo cero y no me doy cuenta. Me meto en el paisaje, los disfruto mucho y me encuentro con resultados increíbles".