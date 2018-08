Echaron a una empleada del Poder Judicial por falsificar el título secundario de una escuela a la que nunca asistió

El hecho ocurrió a mediados de 2017 cuando se realizó el examen para ascender de categoría dentro del Poder Judicial. Había dudas con algunas fotocopias presentadas por la mujer que intentaba pasar de ordenanza a administrativa. Se remitieron los papeles a la asesoría letrada y se confirmó lo sospechado. El título era trucho. Entonces se inició un sumario interno por orden de la Corte de Justicia. A partir de ese momento comenzó el trámite para develar lo que estaba ocurriendo con los papeles de la implicada. El caso es que se comprobó que la empleada no sólo que no había aprobado sus estudios secundarios sino que nunca formó parte del establecimiento educativo del que supuestamente egresó. El expediente iniciado concluyó con la cesantía de la mujer, cuya resolución aún no está firme y se encuentra en proceso de apelación.





Ahora la Corte de Justicia deberá expedirse ante la queja formal presentada por la empleada. "Es un causal para ejecutar la cesantía y también se ha incurrido en un delito. Una vez que se compruebe todo, se le puede dar participación a la Justicia penal", ratificó el secretario administrativo de la Corte de Justicia en A Media Mañana.