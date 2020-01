El duro relato de una de las víctimas de Arena: “En San Juan los pedófilos escriben libros”

El domingo pasado Osvaldo Arena, el profesor de karate que fue condenado a 40 años por abusar de sus alumnas de 8, 10, 12 y 15 años, fue encontrado sin vida mientras cumplía arresto domiciliario. Luego de esta noticia que fue publicada por los medios locales se supo a través de la abogada que lo defendió, que se publicaría un libro del violador-que recibió una condena histórica por los aberrantes abusos que cometió mientras dictaba sus clases de artes marciales-.

La noticia se supo de la propia boca de la defensora María Filomena Noriega, quien dijo que este era el último deseo de Arena. Este relato enojó, como era de esperar, a una de las víctimas que volcó su indignación a través de redes sociales. La joven usó su cuenta de Facebook para expresar que en San Juan los pedófilos escriben libros y gente como María Filomena los publica.

El duro mensaje relata que la joven fue abusada por el “respetado profesor” en el 2007 cuando tenía apenas 9 años. “Me acuerdo mí familia asustada. ¿Cómo íbamos a denunciarlo? Ellos asustados. Ellos asustados porque sabían cómo eran (son) las cosas por San Juan”, expresa la publicación.

La joven quien milita activamente por los derechos de la mujer en San Juan recuerda que tanto su familia como ella y el resto de sus compañeras que fueron víctimas de los reiterados abusos tenían mucho temor. La chica se pregunta a cuantas niñas habrán callado por temor a ser señaladas y enfatiza en aquella que denunció y que generó que se conociera quien era ese hombre respetado a nivel provincial.

“Fuimos muchas” dice la oración en referencia a la cantidad de niñas que fueron abusadas por Arena, quien murió de un ataque al corazón mientras estaba solo en una casa. “Hace un par de días me entero que murió, me puse contenta saber a Osvaldo Arena muerto, ese no abusa más de nadie. De este ser solo queda su cuerpo en descomposición, y las marcas que nos dejó en el cuerpo. Y el daño psicológico que generó en nuestras cabezas. Ojalá se pudra en el infierno, y que su abogada @mariafilomenanoriega, defensora y cómplice de nuestro violador, lo alcance pronto. Ojalá te mueras María Filomena Noriega. Ojalá te mueras y sufras un montón antes, por estar removiendo toda esta mierda de nuevo. Por recordarme que nunca nunca nunca me lo voy a poder sacar del cuerpo”, finalizó el duro mensaje en contra de la abogada que se caracteriza por defender a hombres que generalmente fueron acusados de abusos sexuales.

El mensaje completo:

Mensaje de una de las víctima de Arena.

- ¿De que tratará el polémico libro que promociona Noriega?

De acuerdo a lo que ella mismo informó en Sobremesa-programa que se emite por Canal 8- se trata de una serie de cuentos que escribió Arena en un borrador y que hasta lo que se sabe fue aprobado por una editora. El repudiado escrito contará con anécdotas del condenado acerca de su vida en el Servicio Penitenciario Provincia, de las que “siempre sacaba algo positivo”, destacó la abogada.

Una de las anécdotas que relató tiene que ver con el fallecimiento de un guardiacárcel, que murió de un infarto cuando llegaba a trabajar al Penal. Tiempo después, vio pasar a su espíritu, que lo miraba, sensación que tuvieron otros internos también.

Por otro lado, en sus escritos contó dos ataques que sufrió en su vida carcelaria. Uno de ellos, protagonizado por tres internos que lo atacaron a golpes de puño en el baño y él se defendió, llegando incluso a quebrarle la muñeca a uno de ellos. Esto hizo que nunca más se le acercaran. El otro lo hizo un compañero de celda, mientras Arena dormía, intentó clavarle la pata de la silla en el pecho y el karateca se levantó y le partió el mueble en la espalda. Luego, pidió cambiarse de sector, según relató su abogada.

Si sos víctima de abuso sexual y tenés menos de 18 años podés pedir ayuda en ANIVI-Av. Córdoba 456 (este) – Capital, teléfono: 427 5314- y en caso de ser mayor de edad podés llamar a la Comisaría de la Mujer 4280378.