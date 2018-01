Dos funcionarios macristas opinaron de la polémica por el envío de fondos a San Juan

El envío de fondos desde Nación y las preferencias para recibir a unos gobernadores más que a otros fueron parte de la contienda política, ni bien comenzó la segunda quincena del año. Es que el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se quejó por la demora que había desde el Gobierno Nacional para cumplir con el dinero comprometido para la construcción de nuevas viviendas. A esto se le sumó que un diario nacional daba cuenta de una supuesta orden del presidente Mauricio Macri de ayudar a los mandatarios provinciales que lo apoyaron con las leyes en el Congreso; situación que no fue del agrado del sanjuanino. Ante esto dos funcionarios macristas respondieron a las críticas lanzadas por Uñac.





El viceministro del Interior Sebastián García de Luca señaló que los dichos del sanjuanino responden más a cuestiones políticas partidarias que a una realidad. En consonancia, el diputado nacional Eduardo Cáceres resaltó que durante el 2017 la Nación envió fondos para obras "históricamente" postergadas como las cloacas y el agua potable para zonas que no contaban con este servicio. También se refirió a la autopista San Juan-Mendoza, al Acueducto Gran Tulum y al impulso del Túnel de Agua Negra. Para graficar el apoyo recibido en la provincia detallaron que en el primer año de gestión nacional se empezaron a ejecutar 3.600 millones de pesos, sólo en obras viales, mientras que con el gobierno anterior se firmaron obras por menos de la mitad del monto actual y solamente se envió la tercera parte.





El primer mandatario local había manifestado esta semana que había una sequía de fondos nacionales y que iba a viajar a Buenos Aires para "ver qué ministro me quiere atender". Asimismo argumentó que de una vez por todas el Gobierno Nacional debía separar la paja del trigo y ayudar a las provincias que tienen sus cuentas ordenadas y cumplen con las metas propuestas. "Si esto no sucede tanta diferencia con el anterior gobierno no hay". Y en este contexto tampoco se olvidó de referirse al incumplimiento de la llegada de fondos comprometidos por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hace un año, para la construcción de nuevas viviendas.