Dos dirigentes se van de la política para asumir en la Justicia

El ex intendente de Jáchal Franklin Sánchez y el ex ministro de Gobierno Adrián Cuevas ya no podrán seguir militando en política. La Cámara de Diputados nombró al primero como asesor de menores en la Segunda Circunscripción Judicial y al segundo como juez de Paz de Valle Fértil y como los cargos de esa naturaleza son incompatibles con la actividad partidaria, se deberán alejar y concentrarse exclusivamente en el nuevo desafío.

Sánchez es de origen radical, pero se marchó de esa fuerza y fundó el partido Forja que le permitió competir en distintas elecciones. Con su designación, se abre un interrogante acerca del futuro del partido que creó y lideró.

Cuevas es justicialista, su cargo más relevante fue el de titular de la cartera de Gobierno en la era giojista y actualmente ocupa el cargo de síndico en nombre de la provincia en el Banco San Juan. Además de dejar la militancia, deberá renunciar al cargo que tiene y se abrirá una vacante en el agente financiero que ahora deberá cubrir la administración que encabeza Sergio Uñac.

En la terna para ser asesor de menores, Sánchez se impuso en la votación en Diputados a Juan Sardiña y Jorge Aguiar. Mientras que Cuevas compitió por el sillón de juez vallisto con Érica Costa y Luis Mulladi.

Los nuevos funcionarios judiciales no tienen otra que alejarse del mundo de la política. Sucede que la independencia que demandan los cargos de la magistratura obliga a sus titulares a no militar en ninguna fuerza que pueda condicionar sus fallos o resoluciones.