El dolor de la representante de la Uva y el Vino tras la muerte de su abuela por Covid-19

Luego de que se conociera el deceso de la tercera persona en San Juan por causa de Covid-19, la anfitriona de la Fiesta de la Uva y el Vino dio a conocer la noticia de que se trata de su abuelita, de 92 años.

Con profundo dolor, la joven envió un mensaje pública a través de su cuenta de Facebook:

"Hace un tiempo, vivíamos la vida sin saber, sin estar conscientes de que de un día para el otro todo iba a cambiar. Y ese cambio llegó, sin preguntarnos, sin pedirnos permiso.

¿Por qué? ¿Para qué? ¿Que es? ¿Hasta cuándo? Fueron algunas de las muchas preguntas que nos hacíamos.

Qué difícil fue para muchos entender la situación por la que estabamos pasando, incluyendome. Miedo, pánico, temor, insertidumbre. Sin embargo seguimos luchando, seguimos nuestra vida pero ahora de manera distinta, ahora con un chip extra de precaución y atención ante todo. Paso el tiempo y a pesar de las distintas noticias que teníamos de esta enfermedad, nos fuimos adaptando a la "nueva forma" de convivir.

En un abrir y cerrar de ojos, pum, estalló la bomba. Nuevos casos, personas aisladas, dónde están los contactos estrechos, como se contagio el, como se contagio ella, test por acá y por allá. Así y muchas insertidumbres más.

Hoy, mí yaya Rosa falleció. Hoy tengo un ángel más que me cuidará y me guiará para toda la vida, tanto a mí como a mí familia.

Lamentablemente nos tocó, mí abuela se contagió, era positivo en Covid 19. Y en un momento para el otro nos dejó.

Comparto lo que hoy me pasa para que tomen consciencia de la situación que estamos pasando, a lo que nos estamos enfrentando. Que a pesar de cada uno tenga su problema particular, valoremos a lo más importante.

Sean fuertes, cuiden tanto a su familia como a sus amigos, vecinos, conocidos o desconocidos.

Me costó mucho entender que no tengo que tener miedo pero hoy puedo dar testimonio que está situación es lo más feo que le puede pasar a alguien, despedir a un ser querido desde lejos, no poder contenernos, abrazar a mi familia y en especial a mi abuelo que es el que más sentirá este dolor.

Valoremos nuestra vida, la vida de los demás. Esto pasará, tengo fé que en algún momento pasará pero mientras tanto nos cuidemos, no jodamos con esto, nos mantengamos firmes y unidos entre todos que algún día lo superaremos y lo contaremos así, como una historia más, una anécdota de covid"

El tercer deceso en San Juan se conoció cerca de las 15 de este sábado 29 de agosto, horas después de la segunda víctima, un hombre de 93 años que había estado internado en el hospital Marcial Quiroga.

La mujer que falleció en el hospital Guillermo Rawson representa la primera víctima femenina de la provincia, por causa de esta enfermedad. Los dos pacientes que murieron este sábado pertenecen a la franja etaria de personas entre 91 y 100 años, el mayor grupo de riesgo.