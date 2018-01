Dolor por los submarinistas: "Desde el primer día nos están mintiendo en la Base Naval"

La mujer aseguró que la embarcación ya había manifestado problemas en varias ocasiones. Una de ellas fue en mayo, llegando a Buenos Aires, que ingresó agua por esnórquel, según manifestó. El mismo incidente ocurrió unos meses después, en julio, en un viaje de 20 días. Sumado a esto, recibió un llamado de Cayetano en ese último viaje antes de la desaparición: "el 4 de noviembre me dijo que tuvieron un problema y que lo solucionaron mientras llegaban a Ushuaia".





"Cayetano no quería viajar esta vez, noté que estuvo preocupado horas antes de partir, armó tarde el bolso, dejó pagas cuentas hasta noviembre, algo raro en él", expresó Carina a este medio.





La familia Vargas vive desde hace dos meses con el dolor y la incertidumbre de no saber dónde está Cayetano, si está vivo o en caso de haber fallecido, podrán tener su cuerpo para darle santa sepultura. "Mi hijo más pequeño dijo que su papá no tienen que estar en el mar sino en una tumba para ir a visitarlo", comentó.





Sin poder evitar la emoción, con la voz entrecortada dijo "yo sé que no va a volver, lo soñé siete veces". "Hasta que no aparezca un pedazo de esa lata, no tenemos que parar la búsqueda", finalizó.