Dolor: falleció la beba que estaba en coma tras nacer en una ambulancia

A las 5 de la madrugada el médico de guardia le llamó al padre para pedirle que fuera urgente a verlo porque la beba estaba en grave estado. Sergio le pidió a Soledad, que pernoctaba en casa Sahni, que atendiera el pedido del profesional, debido a que estaba en Retamito.





Una vez en los brazos de su madre, entró en un quinto paro cardiorespiratorio, pero lograron estabilizarla. Más tarde, finalmente no resistió y la pequeña falleció. "Me quedé en paz porque Dios me la recibió en sus brazos", expresó Sergio a sanjuan8.com.





La pequeña será velada en la iglesia de la Virgen del Valle, en Retamito, al mediodía del martes y sus restos serán enterrados en el cementerio de Cienaguita.





"Falleció el Día de la Virgen de Lourdes, cumpliendo un propósito muy importante en su corto tiempo con nosotros y yo como su papá lo cumpliré: no dejaré que esto vuelva a pasar y si pasa, que lo paguen, porque para algo hicieron un juramento, para salvar vidas no para abandonarlas", dijo Sergio, entre el dolor y la resignación.