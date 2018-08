DISEI asegura que el exempleado buscó "perjudicar a la empresa, sin fundamento alguno"

Luego de que Canal 8 sacara a la luz un supuesto entramado mafioso contra los usuarios sanjuaninos de energía eléctrica que denunció un exempleado de DISEI S.R.L., la empresa salió a desmentirlo. El abogado de la firma, Rodolfo Yanzón, aseguró a N8 que el extrabajador (del cual se protege su identidad por ley) buscó "perjudicar a la empresa sin fundamento alguno" y que le iniciarán una demanda por daños y perjuicios.





El exempleado de la empresa aseguró ante la cámara de Canal 8 que su trabajo era ir a los domicilios que habían radicado denuncia por el daño de artefactos a causa de los cortes de electricidad. Allí debían constatar las pérdidas materiales y realizar un informe al respecto, que luego sería entregado a Energía San Juan. "Juan" –el extrabajador de la empresa- aseguró que a veces realizaba hasta 100 formularios por día y que los inspectores "no daban abasto" y que desde la firma les decían –según su testimonio- que se las "ingenien". Aseguró que "nos recomendaban que hiciéramos las preguntas desde la camioneta".





En este marco, el abogado aclaró que Energía San Juan le paga a DISEI por cada informe que realiza, esto es independiente de que si cuando va el inspector el usuario está o no en su casa, sólo se completa el formulario una vez, cuando constata los daños en los artefactos denunciados. Aclaró que "la empresa no resuelve si corresponde o no resarcir al usuario perjudicado, no tiene la facultad, eso es competencia de Energía San Juan o del EPRE, quienes ordenan si se hace o no la reparación en el servicio técnico".





Por otro lado, explicó que cada informe debe tener la firma del usuario, una foto del artefacto, detallando los datos del aparato y "para hacer eso debe estar adentro de la casa, ningún formulario se podría haber llenado desde la camioneta".





Yanzón dijo que el denunciante "buscó perjudicar a la empresa, sin fundamento alguno". Y agregó que "no tengo dudas de que esta persona debe estar disconforme con la firma, hay un móvil para perjudicarnos que desconocemos".





Ante esto, Yanzón advirtió que "esta persona produjo un daño muy grave a la empresa" y que iniciarán acciones legales contra él, por daños y perjuicios por sus falsos dichos.