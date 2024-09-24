Diputados define este jueves los cargos vacantes en el Poder Judicial

La conformación de las ternas
JUEZ DE CÁMARA (Tribunal de Impugnación)
- RAED AMADO, EDUARDO OSCAR
- MOYA, MABEL IRENE
- HERRERO, SERGIO OMAR
JUEZ DE PAZ LETRADO (Juzgado de Paz Letrado de Calingasta)
- TROCHE, ANDRES LEONIDAS JUSTINO
- CASSAB BIANCHI, PAOLA FERNANDA
- MUT PATON, JUAN PABLO
JUEZ DE PAZ LETRADO (Juzgado de Paz Letrado de Valle Fértil)
- MULLEADY QUIROGA, LUIS MARIA JOSE
- GUERRERO, MACARENA
- SALA SARMIENTO, MARIA ROMINA
JUEZ DE PAZ LETRADO (Juzgado de Paz Letrado de Ullum)
- YANZI, PATRICIO
- CONCA, MARIA ALEJANDRA
- LIBERMAN, DULIO IVAN
JUEZ DE PAZ LETRADO (Cuarto Juzgado de Paz Letrado de la Capital)
- AGUIAR PACHECO, JAVIER EDUARDO
- CONTE GRAND, MARIA GABRIELA
- LORENZO, CARLOS ALBERTO
ASESOR OFICIAL
- DAI PRA, ANA MARTINA
- LANZONE FRAZETO, MARIA GABRIELA
- ANZORENA, FABIANA BEATRIZ
Doce (12) cargos de FISCAL DE PRIMERA INSTANCIA:
PRIMERA TERNA
- ARANCIBIA, LEONARDO RAUL
- MOLINA, GABRIELA
- ZOGBE, SILVINA
SEGUNDA TERNA
- NICOLIA HERAS, FRANCISCO JAVIER
- RUIZ PEÑA, MARIA VICTORIA
- VIDELA, RODRIGO DANIEL
TERCERA TERNA
- INSEGNA, ANDREA VIVIANA
- AARREDODO MORANDO, MARIA PAULA
- CARRERA PEDROTTI, MARIANO DANIEL
CUARTA TERNA
- GHILARDI, OSCAR ANDRES
- RODRIGUEZ, IVANA ESTER
- RODRIGUEZ SCHMADKE, MARIA XIMENA
QUINTA TERNA
- GOMEZ GARCIA, SEBASTIAN ALEJANDRO
- VENTIMIGLIA CIHRINO, AGOSTINA
- MARQUEZ MALLARINO, YANINA ELIZABETH
SEXTA TERNA
- VILLALBA, LEONARDO NELSON
- MONTILLA, ROBERTO JORGE
- AGUILAR, CORA BEATRIZ
SEPTIMA TERNA
- PETRIGNANI CAMARGO, FEDERICO JOSE
- SALAS, IVANA DEL CARMEN
- ALVO LOPEZ, NICOLAS EDUARDO
OCTAVA TERNA
- GARCIA CASTRILLON, JUAN MANUEL
- LIMA, MARIA NATALI
- YANARDI, ATILIO SEBASTIAN
NOVENA TERNA
- HEREDIA, GUILLERMO ALBERTO
- CASTRO, SHEILA EMILSE
- MATUS AHUMADA, CARLOS EDUARDO
DÉCIMA TERNA
- PONS BELMONTE, NAIDA FLORENCIA
- BUTELER ROBLEDAL, FLORENCIA
- RECIO CORREA, MARIA VERONICA
ONCEAVA TERNA
- FARRAN AHUN, MARIA EMILIA
- IDEMI, AGUSTIN
- CARENA, MARIA PAULA
DOCEAVA TERNA
- BONOMO, FERNANDO JOSE
- TORCIBIA, MARTIN GUSTAVO
- MALDONADO, MARIA LAURA
Tres (3) Cargos de DEFENSOR OFICIAL:
PRIMERA TERNA
- BAIGORRIA DAVILA, EMMA CAROLINA
- DE LA FUENTE, GUSTAVO
- OLIVERA LEGLEU, JORGE ANTONIO
SEGUNDA TERNA
- LEVEQUE, SANDRA
- ROMERO MEGLIOLI, SILVANA LORENA
- HERRERO PALACIOS, ANA VICTORIA
TERCERA TERNA
- OLMOS BUSTOS, YANINA NATALIA
- PELLIZA, GUILLERMO EDUARDO
- FERNANDEZ, MARIA AGUSTINA