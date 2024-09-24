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Diputados define este jueves los cargos vacantes en el Poder Judicial

La Cámara de Diputados definió los temas de la décima sesión ordinaria en la Legislatura. Uno de ellos será la designación de los cargos vacantes en el Poder Judicial.

Este miércoles se definió en Labor Parlamentaria los temas que se tratarán en la Décima Sesión Ordinaria en la Legislatura Provincial. Este jueves, los diputados sanjuaninos tratarán en el recinto el expediente sobre las ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura para elegir a los profesionales que ocuparán los cargos vacantes en el Poder Judicial.

En total son 63 postulantes que se presentaron en las entrevistas de la Comisión. Los cargos del Poder Judicial son 21, entre ellos un juez de Cámara del Tribunal de Impugnación; jueces de Paz letrado de Calingasta, Valle Fértil, Ullum y Capital; Asesor Oficial; 12 de Fiscal de Primera Instancia; y 3 de Defensor Oficial.

Cabe destacar que entre los ternados para Defensor Oficial se encuentra el abogado investigado por trata de personas, Gustavo De la Fuente, quien fue entrevistado la semana anterior. Esto ocurrió en medio de un importante despliegue policial dado que se encuentra privado de su libertad en el Servicio Penitenciario Provincial.

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La conformación de las ternas

JUEZ DE CÁMARA (Tribunal de Impugnación)

  • RAED AMADO, EDUARDO OSCAR
  • MOYA, MABEL IRENE
  • HERRERO, SERGIO OMAR

JUEZ DE PAZ LETRADO (Juzgado de Paz Letrado de Calingasta)

  • TROCHE, ANDRES LEONIDAS JUSTINO
  • CASSAB BIANCHI, PAOLA FERNANDA
  • MUT PATON, JUAN PABLO

JUEZ DE PAZ LETRADO (Juzgado de Paz Letrado de Valle Fértil)

  • MULLEADY QUIROGA, LUIS MARIA JOSE
  • GUERRERO, MACARENA
  • SALA SARMIENTO, MARIA ROMINA

JUEZ DE PAZ LETRADO (Juzgado de Paz Letrado de Ullum)

  • YANZI, PATRICIO
  • CONCA, MARIA ALEJANDRA
  • LIBERMAN, DULIO IVAN

JUEZ DE PAZ LETRADO (Cuarto Juzgado de Paz Letrado de la Capital)

  • AGUIAR PACHECO, JAVIER EDUARDO
  • CONTE GRAND, MARIA GABRIELA
  • LORENZO, CARLOS ALBERTO

ASESOR OFICIAL

  • DAI PRA, ANA MARTINA
  • LANZONE FRAZETO, MARIA GABRIELA
  • ANZORENA, FABIANA BEATRIZ

Doce (12) cargos de FISCAL DE PRIMERA INSTANCIA:

PRIMERA TERNA

  • ARANCIBIA, LEONARDO RAUL
  • MOLINA, GABRIELA
  • ZOGBE, SILVINA

SEGUNDA TERNA

  • NICOLIA HERAS, FRANCISCO JAVIER
  • RUIZ PEÑA, MARIA VICTORIA
  • VIDELA, RODRIGO DANIEL

TERCERA TERNA

  • INSEGNA, ANDREA VIVIANA
  • AARREDODO MORANDO, MARIA PAULA
  • CARRERA PEDROTTI, MARIANO DANIEL

CUARTA TERNA

  • GHILARDI, OSCAR ANDRES
  • RODRIGUEZ, IVANA ESTER
  • RODRIGUEZ SCHMADKE, MARIA XIMENA

QUINTA TERNA

  • GOMEZ GARCIA, SEBASTIAN ALEJANDRO
  • VENTIMIGLIA CIHRINO, AGOSTINA
  • MARQUEZ MALLARINO, YANINA ELIZABETH

SEXTA TERNA

  • VILLALBA, LEONARDO NELSON
  • MONTILLA, ROBERTO JORGE
  • AGUILAR, CORA BEATRIZ

SEPTIMA TERNA

  • PETRIGNANI CAMARGO, FEDERICO JOSE
  • SALAS, IVANA DEL CARMEN
  • ALVO LOPEZ, NICOLAS EDUARDO

OCTAVA TERNA

  • GARCIA CASTRILLON, JUAN MANUEL
  • LIMA, MARIA NATALI
  • YANARDI, ATILIO SEBASTIAN

NOVENA TERNA

  • HEREDIA, GUILLERMO ALBERTO
  • CASTRO, SHEILA EMILSE
  • MATUS AHUMADA, CARLOS EDUARDO

DÉCIMA TERNA

  • PONS BELMONTE, NAIDA FLORENCIA
  • BUTELER ROBLEDAL, FLORENCIA
  • RECIO CORREA, MARIA VERONICA

ONCEAVA TERNA

  • FARRAN AHUN, MARIA EMILIA
  • IDEMI, AGUSTIN
  • CARENA, MARIA PAULA

DOCEAVA TERNA

  • BONOMO, FERNANDO JOSE
  • TORCIBIA, MARTIN GUSTAVO
  • MALDONADO, MARIA LAURA

Tres (3) Cargos de DEFENSOR OFICIAL:

PRIMERA TERNA

  • BAIGORRIA DAVILA, EMMA CAROLINA
  • DE LA FUENTE, GUSTAVO
  • OLIVERA LEGLEU, JORGE ANTONIO

SEGUNDA TERNA

  • LEVEQUE, SANDRA
  • ROMERO MEGLIOLI, SILVANA LORENA
  • HERRERO PALACIOS, ANA VICTORIA

TERCERA TERNA

  • OLMOS BUSTOS, YANINA NATALIA
  • PELLIZA, GUILLERMO EDUARDO
  • FERNANDEZ, MARIA AGUSTINA

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