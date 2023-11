Dijo que es periodista, porque fue capturado con drogas y quiso zafar

Los policías a cargo del operativo le solicitaron la documentación del auto, descubriendo así que se encontraba en infracción. Le faltaba RTO y seguro, según el informe emitido por las autoridades fiscales. También, le realizaron el palpado de urgencia determinando que poseía dos envoltorios de cocaína. Fue cuando Fullana, increpó a los uniformados y le dijo a uno de ellos: "Te doy $3000 si dejas que me vaya, es todo lo que tengo, no me cagues…”.

Ante el improperio, uno de los policía alcanzó a filmar con su teléfono celular la actitud de Fullana. El sujeto reconoció el ofrecimiento de dinero y expresó: "Me la mandé".

Luego de eso, se inició el procedimiento realizado por la Unidad Fiscal de Flagrancia, con la intervención del ayudante fiscal. El hombre permanece alojado en Comisaría 27° hasta la audiencia de presentación.