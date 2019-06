Día mundial contra el Trabajo Infantil: realizaron más de 50 denuncias en lo que va del 2019

/// Por Bárbara Ardanaz

En 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el "Día mundial contra el Trabajo Infantil", como una forma de concientizar acerca de la magnitud de esta problemática y sumar esfuerzos para erradicarla. En San Juan, gracias a la asistencia del Gobierno local a los más necesitados en materia de vivienda, salud, educación y desarrollo humano, no se registraron casos de explotación infantil en lo que va del 2019. Sin embargo, la situación que golpea a los hogares es la crisis económica del país que mayoritariamente impulsa a las familias a salir a vender a la calle, incluidos los niños. En lo que va del año, ya se recibieron más de 50 denuncias y desde COPRETI pidieron a los ciudadanos no alentar esta problemática comprándoles a los niños y dar aviso a las autoridades para que puedan contener a los pequeños.









El subsecretario de Trabajo y presidente de COPRETI (Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil) San Juan, Roberto Correa Esbry, informó a sanjuan8.com que se recibieron 10 denuncias por mes, en lo que va del 2019. La mayoría son detectadas a través del sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad del CISEM, quienes reciben las denuncias referidas a explotación y trabajo infantil a través de la línea 911.





Un dato clave de las denuncias recibidas durante el 2019 es que no están argumentadas en la explotación laboral de niños sino de "estrategias de supervivencia". Se trata de una problemática que se está instalando en la sociedad sanjuanina en la cual las familias utilizan a los niños para que salgan a la calle a mendigar, vender menudencia o de forma ambulante y, de esta manera, afrontar la crisis económica nacional que afecta todos los hogares.





Desde la Dirección de la Niñez, Marcelo Bartolomé, comentó a este medio que volvieron a detectar familias que habían dejado de mendigar y nuevamente salieron a las calles. Además, otro de los casos más frecuentes que se encontraron en estos últimos meses es que los chicos que están en la calle vendiendo productos o pidiendo, tienen viviendas familiares, acceso a la salud y van a la escuela, pero no tienen dinero. De esta manera "se ve claramente la crisis cuando va por el lado económico más que por el social", destacó el funcionario.





Pese al origen del hecho de que un menor de 16 años esté mendigando o trabajando, es una lucha para erradicar. "Sea delito o estrategia familiar para salir de la crisis, no es admisible. No siempre lo que hay detrás es una necesidad", explicó Bartolomé. Es por esto que desde COPRETI se considera que para desalentar esta problemática que afecta al normal desarrollo de los niños, es necesario no darles dinero a los chicos ni comprarles sus productos.





En este contexto, es que desde Niñez piden a los comerciantes no permitir ventas o mendicidad de niños en los negocios o a los clientes no efectuar las comprar o darles dinero a los pequeños. El abordaje de la oficina de Desarrollo Humano es, a partir de los avisos, realizar una intervención en el núcleo familiar del pequeño para analizar la problemática y brindar asistencia.





A partir de esto es que cualquier ciudadano que vea que un pequeño está vendiendo o mendigando en la calle, se acerque a un monitor urbano de la Capital o a un policía para advertirlo de la situación, asimismo están habilitadas las líneas 911 y 102 para atender estos casos.





Cuyo se une para combatir el trabajo infantil





El 12 de julio San Juan, Mendoza, La Rioja y San Luis, lanzarán la campaña gráfica de la lucha contra el trabajo infantil, como una manera de visibilizar la problemática y concientizar a los ciudadanos a que realicen los avisos al 102 o 911.





El encuentro será en la peatonal sanjuanina y donde estarán los miembros del COPRETI local, con la participación de los intendentes, las áreas de desarrollo social municipales, sectores de educación y salud.





Previamente, la COPRETI local participará en Salta a fin de mes del lanzamiento de la campaña de concientización y lucha contra el trabajo infantil, en el marco de los 100 años de la OIT. Luego, el 2 y 3 de julio, habrá un encuentro de COPRETIs de todo el país en Buenos Aires.