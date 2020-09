Día del Empleado de Comercio: trasladarían el cierre de los negocios al 28 de septiembre

Este año, el Día del Empleado de Comercio cae sábado, un día clave en ventas para la castigada actividad mercantil, y se vio la posibilidad de trasladarlo hacia el lunes. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, dijo a sanjuan8.com que esta tarde se conoció que lo dispuesto por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) es que el asueto laboral sea trasladado del 26 al 28 de septiembre.

Si la Cámara de Comercio de San Juan y las grandes cadenas de la provincia se manifiestan a favor de esta disposición, el próximo paso será formalizar el acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo. Firmado este convenio, permanecerán cerradas las puertas de todo local de actividad mercantil en la provincia.

Para ese día, no tendrá validez la paga doble al empleado para poder abrir, directamente no se trabaja. Desde el SEC aseguran que el acuerdo se viene cumpliendo en los últimos años y que no resultó necesario hacer salidas para controlar si abrieron o no los locales.