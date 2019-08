Día del Niño en San Juan: compras en los comercios vs. compras online

En un mundo casi completamente digitalizado, la elección de las compras destinadas a regalos no son la excepción y mucho menos cuando se trata de ahorrar unos pesos. Y en este sentido las compras online vienen marcando una diferencia importante respecto a las compras que se hacen personalmente en los diferentes comercios de la provincia por lo menos antes de las PASO y de que el dólar se disparara.





Más allá que por el momento en San Juan no hay números oficiales que demuestren esta tendencia digital, se sabe que muchas madres y padres vienen eligiendo el formato digital para comprar más económico. sanjuan8.com habló con Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio y dijo que hay cierto enojo de los comerciantes porque las compras por internet no están regularizadas, aunque remarcó que para ellos no suele ser un problema.





Desde la secretaría de Industria y Comercio explicaron a sanjua8.com que no hay datos oficiales por el momento, pero advirtieron que hay un crecimiento en las compras online por la diferencia de precios que hay. Una usuaria explicó que para el Día del Niño compró a través de una plataforma y la diferencia de precios era alrededor del 30%.

Debido a la demanda que se ha dado en los últimos meses es que el Correo Argentino inauguró en San Juan una nueva sala de paquetería que solo se usa para entregar y despachar las encomiendas. Una empleada del lugar dijo a sanjuan8.com que durante los últimos días hubo colas todo el tiempo para retirar los productos encargados. "En la tarde es cuando se concentra la mayor parte del público", dijo la mujer que entrega y recibe los diferentes productos.





¿Qué pasó después de las elecciones nacionales?





A través de las plataformas se advirtió subas importantes de más del 50% en juguetes importados, según un sondeo de la Cámara.





Los datos recabados registraron situaciones como por ejemplo una consola de videojuegos inalámbrica importada, que hace una semana costaba cerca de $18 mil, con la posibilidad de tener un 30% de descuento y financiada en 12 cuotas. Al precio de hoy, superó los $34 mil, se suprimió el descuento y el beneficio de las cuotas se redujo a 3.