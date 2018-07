Día del amigo: "La sensación y la vivencia de tener una amistad es fundamental para la vida"

"El amigo es otro yo. Sin amistad el hombre no puede ser feliz" escribió Aristóteles allá por el año 320 a. C, un concepto que fue estudiado por psicólogos y neurólogos a lo largo de los años y que en la Argentina cobra un valor fundamental, porque la amistad como en este país no existe en otro lugar dicen quienes viajaron por el mundo. Analía de los Ríos psicóloga sanjuanina explicó que la sensación y la vivencia de tener una red de amigos es fundamental para la vida de una persona.





Los amigos cumplen un rol primordial en la formación del psiquismo, y los primeros esbozos son los brazos fraternos con los hermanos donde se ensaya ese vínculo y en el caso donde no hay hermanos los amigos son los sustitutos. "En la amistad se está de igual a igual" dijo la profesional.





Un niño o niña empieza a sentir el valor de la amistad entre los 3 y los 4 años cuando en esa relación se empieza a "compartir". En un lazo que se basa en el dar y recibir que de acuerdo a lo que explicó de Los Ríos cobra una importancia absoluta en la adolescencia.





Es básica la red social de contención de los amigos en la adolescencia ya que es fundamental el papel de esas amistades en la transición entre la niñez y la adultez. "Por ejemplo, en la infancia se idealiza al padre o la madre, y entre los 12 y los 18 años ese rol lo ocupan los grupos de amigos" explicó la psicóloga. Una vez en la adultez las relaciones se atenúan porque no te ves con frecuencia o por diversos problemas, pero la sensación y la vivencia de tener un grupo de amigos es fundamental.





En el mismo sentido Facundo Manes reconocido neurólogo del país dedicó varias horas a la explicación de lo positivo de este tipo de relaciones y explicó en algunos de sus escritos, que las relaciones interpersonales valiosas como las que se construyen en la amistad ayudan a proteger al cerebro y a la vida. Este profesional de renombre internacional escribió años atrás que cuando se desarrollan amistades, y se cuenta con gente en la que se puede confiar, los recursos se expanden. "Con familiaridad, otras personas se convierten en parte de nosotros mismos" escribió en uno de sus textos dedicados a la amistad.





¿Por qué se celebra el Día del Amigo?

El 20 de julio de 1969 fue un día histórico para la humanidad. Un grupo de astronautas, enviados por Estados Unidos y la URSS (ex Unión Soviética; hoy Rusia), llegaron a la Luna. Esa fecha quedó en la conciencia colectiva como un logro de todo el mundo.





Sin embargo, la iniciativa de conmemorar el Día del Amigo fue del argentino, Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo, profesor de filosofía e historia, músico, y miembro del Rotary Club, quien lo propuso en homenaje al aterrizaje de la nave Apolo XI en la Luna.





Ese día, mientras el astronauta norteamericano Neil Amstrong ponía su pie izquierdo en la Luna, Febbraro se sentó a escribir desde Lomas de Zamora, donde residía, mil cartas a cien países.