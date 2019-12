Desvió el recorrido para ayudar a una mujer que estaba con trabajo de parto y después se la encontró en una parada

Durante la siesta del martes 10 de diciembre no solo el termómetro superaba los 35°C, sino que un colectivero que cargaba agua en un puesto policial en Campo Afuera, Albardón, decidió retardar el recorrido para ayudar a una mujer que estaba con trabajo de parto.

El chofer, Ariel Mercado, maneja el coche interno 17 de la línea 20 desde hace años y horas atrás decidió ayudar a una joven que no lograba comunicarse con la ambulancia del hospital departamental para que la auxiliara mientras estaba con contracciones. "Estaba por salir del paradero cuando un hombre desesperado pedía un teléfono para llamar a la ambulancia que no contestaba. Luego de conocer que su pareja estaba a punto de parir decidí llevarlos hasta el hospital del departamento", comenzó relatando el hombre.









"Saqué el cartel, puse las balizas y con algunas bocinas de por medio llegué hasta el hospital y los deje", comentó Ariel a sanjuan8.com. Ese parecía ser el final de otra anécdota del colectivero que ya estaba contento con esa intervención, pero 24 horas después en otra parada ubicada en la Terminal de San Juan conoció a la pequeña que en cierto modo ayudó a nacer.









"Cuándo las vi no lo podía creer. La mujer se acercó, me agradeció y me emocionó y decidí retratar ese momento con una foto", dijo el colectivero que es papá de un nene de 7 años y una pequeña de 1 año. Ariel emprendió el recorrido de vuelta y dejó a la joven mujer en la entrada del barrio Néstor Kirchner y siguió con su trabajo como todos los días.









Ariel Mercado aclaró que la empresa siempre autoriza a que los choferes puedan intervenir en un caso de urgencia y justamente una de las fotos que tomó fue para que la empresa tomara conocimiento de que estaba ayudando a una mujer.