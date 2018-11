Destrozos que duelen

Después de la fecha del TC en el San Juan Villicum; casi diré sin sorpresas, nos enteramos que hubo destrozos en la grifería de los baños del autódromo, robo de tres equipos de aire acondicionado; y hasta hicieron asado sobre los alambrados. Una vergüenza que muestra cómo somos y además que demanda una urgente organización en el sistema de mantenimiento y control del lugar.









Tenemos esa rara manera de actuar que muchas veces resulta incomprensible; aquello que nos pertenece y nos costó dinero; eso mismo resulta el blanco para el siguiente ataque vandálico. Apenas fue la segunda oportunidad en que se usó el autódromo y observamos atónitos el estado en que quedó un sector, especialmente en los baños. Para algunos; es una exageración reparar en ello: "no fue para tanto" pregonan los que creen que el tamaño del destrozo cuantifica el daño; y para otros, en ese lugar me incluyo; estamos los que pensamos que nada absolutamente justifica la violencia, el daño, la malicia y la estupidez.









Lo más triste del caso es que ya no nos sorprende, nos indigna, pero no nos sorprende; y eso también es grave porque empezamos a tomarlo como natural y cuando eso ocurre, el paso del tiempo contribuye a que después ni le demos importancia; un claro ejemplo ha sido siempre el autódromo Eduardo Copello, en donde ya ni sabemos cuántas veces se ha reparado tras los robos y destrozos provocados por vándalos.









Detenernos en que se trata de un hecho cultural es una postura acomodaticia para no resolverlo; y eso es lo que debemos cambiar. Gastamos fortunas en tecnología que nos permitirá saber quiénes son los culpables; (cámaras de seguridad, policías, guardias de empresas privadas etc etc), pero nada hacemos para cambiar conductas, nada observamos de nuestro accionar y tampoco nos atrevemos a señalarlo cuando el infractor lo está cometiendo. En el mejor de los casos cuando lo vemos, nos retiramos del lugar, en silencio y con la premisa del "no te metás" si querés sacarla barata.









Es un combo de situaciones que operan en conjunto para que tengamos el mismo resultado siempre. Es más, hasta yo misma busqué responsables en la organización al conocer el caso; sin reparar en que somos nosotros los primeros culpables, y lo pluralizo porque es una realidad que nos debe llevar al compromiso no solo por este hecho sino en todos los ámbitos de nuestra vida.













Seguramente ahora habrá una serie de reuniones entre el Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Deportes para operar en el control y mantenimiento del lugar, por ahora hay un gris respecto de quien debe hacerse cargo y eso también debe atenderse de manera urgente porque si nadie es responsable o es culpa del otro; nos pasaremos la vida buscando al padre de la criatura. Para los éxitos nos anotamos todos, para cuando las cosas salen mal, "la culpa es de fulano", "eso no es de mi área" o "iniciaremos una investigación para determinar responsabilidades". Pura sarasa.









Un buen ejemplo de administración del recurso humano y edilicio, lo ha demostrado en estos dos años el Teatro del Bicentenario. Después de cada función se hace un profundo examen en cada rincón, cada butaca, en los baños, las salas, los palcos, las alfombras, y los pisos para indicar las novedades. A través de ellas se procede al inmediato tratamiento de caso para reparar, limpiar o especialmente para diseñar estrategias preventivas que eviten el suceso. Aun no podré entender nunca a las personas que pegan chicles o los tiran como haciéndose los distraídos para que el que viene detrás termine pisándolo.









No hay mucha ciencia en ese modo de trabajo, sencillamente se aplica un método que nunca se relaja y cada uno sabe lo que tiene que hacer; de hecho hasta el público va entendiendo que las funciones empiezan puntuales y el que llega tarde se queda afuera; y no hay reclamo que valga: Se queda afuera hasta el intervalo.









Si fuimos capaces de aprender a llegar temprano para no perder el espectáculo en un teatro; también debemos ser capaces de aplicar esa conducta en un autódromo, en la escuela, en mi lugar de trabajo, en la calle y en mi casa; solo hace falta que nos demos cuenta y nos sintamos dueños de ese espacio.









Es un trabajo arduo, pero no imposible porque los cambios residen gran parte en la educación.

Nuestro patrimonio histórico se perdió por un terremoto devastador en 1944, por lo que cada edificio u obra urbanística la hemos venido a conseguir muchos años después, y con un enorme esfuerzo financiero. Destrozarla o permitir que inadaptados lo hagan conlleva el absurdo más inesperado.