Después de dos semanas, clausuraron la obra en la que murió un obrero

El pasado 1 de junio, Víctor Javier Quiroga (41) murió trágicamente cuando cayó al vació de una altura aproximada de 7 metros, en una obra en construcción. El hombre era parte del grupo de albañiles que estaban "contratados", aparentemente de manera informal por la empresa denominada Grupo VII. Esta firma tiene a su cargo la construcción de un complejo de departamentos ubicado en calle Ameghino antes de Mitre. Ahora, a dos semanas de esa trágica muerte, un grupo de inspectores clausuró el lugar, ya que los empleados no contaban con ART.





Desde la Policía de Trabajo explicaron a sanjuan8.com que inspeccionaron la obra durante la mañana de este viernes y como no tenían legajo técnico, ni el programa de capacitaciones mensuales, ni un programa de seguridad de trabajo en altura y además aún no contaban con barandas de seguridad se decidió cerrar el lugar momentáneamente.





"Los obreros seguían trabajando en la altura sin baranda" expresó Walter Escudero de la Policía de Trabajo a sanjuan8.com luego de clausurar la obra que al momento de la inspección tenía cinco empleados. "No descartamos que hubiera más hombres y se escondieran al ver la movilidad", dijo el funcionario.





Por otra parte, los propios compañeros de la víctima informaron que el trabajador cayó hacia la casa de un vecino, mientras mojaba los ladrillos. De acuerdo a las pericias policiales, Quiroga no contaba con los elementos de seguridad, por lo que facilitó el incidente que le costó la vida. Mientras tanto desde el área de Planeamiento expresaron que Grupo VII sí tenía los planos y las inspecciones aprobadas, aunque para poder trabajar debían contar con otra serie de requisitos de extrema importancia, y que de acuerdo a las fuentes consultadas eras obviados. A esto se le suma que no estaban inscriptos, por ejemplo, en el sistema de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por lo que no figuraba en la Subsecretaría de Trabajo.





Ahora la jueza del Cuarto de Instrucción, Silvina Rosso de Balanza, será quien deberá tomar el testimonio de los compañeros del fallecido y seguramente se basará en la documentación que tiene la Subsecretaría y el Ministerio de Infraestructura para poder determinar si hubo o no responsabilidad de los encargados y propietarios de la empresa.