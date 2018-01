"Después del suicidio de mi hija entendí que la muerte no existe"

/// Por María Eugenia Vega

Emilia Fernández tiene el corazón bordado a mano. Ella recuerda que a la edad de 9 años comenzó a cortar cortinas, sábanas y manteles para su mamá. Por eso fue que, a esa edad, le pidió de regalo a su padre una máquina de coser y la tuvo. Con ese don a flor de piel, su sueño fue llegar a las grandes pasarelas de la moda y lo logró. Porque para la destacada diseñadora de modas que hoy representa a San Juan en las grandes presentaciones del país y de Latinoamérica "nada es imposible". "Creo que cuando uno tiene un objetivo en la vida, tarde o temprano lo logra", asume. Pero no todo fue color de rosas en su camino. La vida de Emilia se vio opacada y hasta devastada por la muerte de su hija Andy, quien decidió partir de este mundo a la edad de 17 años. Grande fue el lamento y profundo el calvario espiritual que padeció. Pero pudo superarlo y lo cuenta en esta entrevista.





"Mi objetivo a corto plazo es estar en el "Aquí y ahora" que es no perder ni un sólo instante de vida que existe. Porque el único instante que tenemos es este. El foco dirigido para más adelante es ser feliz". Aunque Emilia quiere llegar a las pasarelas europeas sabe que es el camino hacia ese objetivo lo que la hará feliz. "Llegar a Europa va a ser precioso, pero más lo será el camino recorrido".





-¿Cómo te sentís cada vez que decís que vas estar en pasarelas con diseñadores reconocidos a nivel internacional?

-Me siento muy orgullosa de haberlo logrado. Vos vas teniendo pequeños objetivos en la vida y se van haciendo a medida que va pasando el tiempo, y que vos le vas poniendo la intención y el foco. Hoy por hoy estar al lado de ellos es un gran sueño cumplido. Me encanta.





-¿Qué pensaste la primera vez que estuviste en un escenario nacional, cuando pasó tu primer diseño?

-Como era todo tan vívido. Como había dos pasarelas por donde salían las modelos, yo corría para que todo saliera perfecto. En ese momento no lo viví tan fuerte. Pero después cuando lo vi en las pantallas nacionales, ahí si me emocioné un montón y se me corrieron los lagrimones.





-¿Pensaste en esa máquina de coser que te regalaron a los 9 años?

-Siempre. Creo que todavía la tengo por ahí (risas).





-¿Qué te dijeron tus padres?

-Ellos, felices. Muy felices y mis hijas también.





-¿Cómo te han tratado la pasarela nacional y la internacional, en el Miss Universo?

-Argentina es mi gran pasión. Es el país de las posibilidades. La pasarela nacional me ha tratado perfectamente. Me siento muy mimada de los medios.





-¿Y en San Juan?

-Es muy diferente a la hora del diseño porque hay mucha estructura. Está buenísimo que la mujer se descontracture y comience a desestructurarse. Que acceda a nuevas formas en las telas, que no todo tiene que ser con un patrón. El deseo mismo de la mujer de sentirse sexy y mirada, que realmente lo profundice internamente. Que, a la hora de salir a la calle, la sanjuanina se sienta con todos esos valores y que ningún vestido te los dé más bien que ya estén incorporados.





-Las sanjuaninas tienen todavía miedo a romper con los prejuicios.

-Sí, existe ese miedo.





-¿Estamos "quedados" en relación al resto del mundo?

- No. Con los medios de comunicación todo lo que sale allá llega a acá. Ya puedo estar mirando en Instagram o Twitter lo que se usa en Europa y ya me lo puedo estar poniendo. Las redes sociales nos permiten una evolución impresionante. Las posibilidades del diseño son infinitas. La mujer puede estar a la moda con algo que le guste, que se cómodo y que la haga sentir bien. Hoy por hoy lo que nos falta es ser más certeros a la hora de volar.





-Volaste sola durante muchos años y no todo fue lindo en tu vida...

-No todo fue lindo. Tuve un golpe muy fuerte como lo fue el suicidio de mi hija Andy, con 17 años.





-¿Qué le pasó?

- Qué es lo que le pasó solamente lo puede llegar a saber ella. Si yo tuviera un encuentro frente a frente con ella le preguntaría qué le pasó. A través de los años estudié bioneuroemoción. Que es biología, neuroas y emociones a través de síntomas físicos y conductuales. Lo hice a partir de lo de Andy. Eso a mí me abrió un camino de respuestas. Ahí pude encontrar el "qué es lo que le pasó".





-¿Qué encontraste?

-Primero que nada, que la muerte no existe. Que es un cambio de estado. Que pasamos de un cuerpo físico a un cuerpo etéreo, que es lo que realmente somos: energía pura. Y lo que nos llevamos son nuestras experiencias de vida. Las experiencias de vida son la sumatoria que nos hacen ser la persona que somos ahora. Que de todo dolor vos agarras el mejor combustible para que eso te de fuerza y aliciente para seguir adelante. Yo tengo dos hijas, Andy y Camila. Una en el cielo y otra en la tierra. Las dos me acompañan todo el tiempo.





-¿Qué le dice Emilia Fernández a todas esas personas que están pasando por algo muy difícil, como te tocó vivir a vos?

- Que todo se puede. Vos podés lograr lo que sea. Podés transmutarte las veces que sea. Que está la posibilidad de elección, entre tantas que hay día a día. Siempre elegí la que te vaya a hacer crecer.





Con total positivismo y con la alegría de vivir el hoy, Emilia vive su perfil profesional sin estructuras, con la posibilidad de reinventarse las veces que lo desea. Para que ello se cumpla, tiene una clave: seguir su filosofía y confiar en su "yo" interior. "Para mí el diseñador tiene que tener vuelo propio. Si alguien te remarca que las cosas tienen que ser como te las dicen, te está quitando el vuelo. Vos podés crear a través de tu propio patrón. Hoy por hoy, las estructuras han caducado".