Desesperación: tiene que viajar urgente con su hija al Garrahan, pero le robaron los documentos

/// Por María Eugenia Vega

En el Registro Civil se movieron para hacerle otra vez los documentos, pero como no posee $3000 para tenerlos instantáneos, tendrá que esperar; y es posible que no lleguen antes de esa fecha. Por eso, Andrea insiste: "Necesito un milagro; que los ladrones se apiaden o que alguien encuentre los documentos tirados en alguna parte y me los devuelva".













Si alguien encuentra la documentación, no duden en llamarla: 155173816. Ella necesita los documentos de sus pequeñas, ambas de apellido Román. Mientras tanto, el director del Registro Civil, Mario Parra, se comprometió a ayudarla, aunque todo dependerá de la buena voluntad de los empleados que deben hacerle los nuevos plásticos.









"El problema es que yo sé lo exigentes que son en Aerolíneas Argentina en cuanto a la documentación, y sin esos DNI no me van a dejar a Isabella", comentó angustiada. La desesperación pasa por la urgencia de tomar el turno que le fue proporcionado, porque de lo contrario podría ser letal para la salud de la nena, quien sufre de una compleja enfermedad cardiaca, que afecta la zona cardiovascular de su sistema. Ella no necesita la plata para comprar los aéreos porque ya recibió el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano que se encargó de tramitar su tratamiento en el hospital.









"También fui a pedir ayuda al Municipio de Chimbas, para que me den una mano, pero no me llamaron, no me solucionaron nada y yo sé que algo podrían hacer", dijo Andrea. En sus manos guarda con recelo la denuncia policial, los certificados de nacimiento de las niñas, la constancia de los pasajes de Aerolíneas y las tirillas de los trámites iniciados en el Registro Civil. Nada de eso vale, si no tiene los documentos. El próximo 13 de diciembre tiene un turno impostergable donde el equipo médico definirá una operación clave y si no la lleva, su nena podría perder mucho más que tiempo valioso.









"Yo no puedo solucionar el tema de los documentos, si no me los entregan antes del 12 de diciembre, si no aparecen los originales; yo me subo al primer camión que vea en la ruta y se tendrán que hacer cargo si nos pasa algo. Pero la salud de mi hija para mi es prioridad y está ante todo", selló.