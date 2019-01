Desde Tránsito aseguraron que no es real la cifra de muertos en accidentes publicada por una ONG

Luego de que sanjuan8.com publicara las cifras oficiales de fallecidos en el 2018 en siniestros viales y que expusiera la gran diferencia con los datos informados por la asociación civil Luchemos por la Vida, desde el Ejecutivo explicaron esta desigualdad. El director de Tránsito, Jorge Martín, aseguró en N8 que no es real la cantidad de muertos por esta causa que publicó la ONG.

Martín explicó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Consejo Federal de Seguridad Vial emitieron un comunicado advirtiendo que "Luchemos por la Vida, desde hace años, presenta datos que no son reales y hay una preocupación a nivel nacional porque no estamos hablando de números sino de personas, es un dato sensible y, generalmente, las cifras que publica esta organización están por encima de los datos reales". Y agregó que "Nación envió cartas documento a esta ONG".





De esta manera, el funcionario aseguró "nos interesa manejar datos ciertos, por eso creamos el Observatorio de Seguridad y Movilidad Vial en la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, para trabajar sobre esos temas y tomar medidas al respecto. Somos los primeros a quienes les interesa tener datos reales y comunicárselos a la gente", expresó.





Sobre la medición que realizan en la provincia, Martín explicó que los datos que se recaban son de los fallecidos en el lugar del siniestro vial y hasta 30 días después, según la norma internacional para hacer este tipo de cómputos. "En el 2018 hemos contado el caso de una persona que murió a los 3 meses desde que ocurrió el accidente, esto refleja que no nos interesa ocultar datos sino trabajar con las cifras reales", destacó.





Acerca de la cifra más elevada que informó la asociación civil y los motivos que podrían haber llevado a Luchemos por la Vida a publicarlos, el director dijo "entendemos que el problema de esta ONG es que no tiene estructura para relevar datos de todo el país y por ahí se maneja con fuentes no reales".