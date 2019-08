Desde la Cámara de Panaderos denunciaron que hay proveedores que venden harina "sin precio"

Esto fue lo que denunció Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Panaderos de San Juan. El reconocido comerciante dijo que se encontró con tres proveedores que ofrecieron venderle la harina sin precio. Es decir que el monto se colocaría cuando el dólar se estabilice.





"Esto no es justo. No es normal que pase algo así", se lamentó Rodríguez, quien agregó que no comprará harina en esas condiciones "desleales". El presidente de la Cámara de Panaderos también expresó que en los últimos días la harina subió un 33% y dijo que desde la cámara no recomiendan incrementar el precio hasta la próxima semana.





Por otra parte, explicó que el kilo de pan en San Juan se puede conseguir en diferentes precios. Los montos van desde los $40 hasta los $78. "Todo depende de la calidad del producto", añadió en radio Sarmiento.





Mientras tanto en la provincia ya subió la carne del cerdo un 15% y se espera un nuevo remarque que elevará el precio de una carne que estaba siendo la preferida por los montos que ofrecían los diferentes comercios.