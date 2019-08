"Desde hace cuatro años, Nación no colabora con la producción sanjuanina"

Los diversos esfuerzos que hace la provincia por apoyar la vitivinicultura y la producción en general de varias actividades han provocado que las autoridades locales reclamen insistentemente a Nación por ayuda que no llega. Esto ha ocurrido en los últimos días, cuando el mismo ministro Andrés Díaz Cano viajó a Buenos Aires para encontrarse con sus pares nacionales en pos de conseguir una solución. Muy por el contrario, desde el gobierno macrista han comunicado que, por ejemplo, no apoyarán en programa de la Lobesia Botrana y dejarán de enviar los fondos. Pero además, la situación del sector vitivinícola se agrava y hay molesto por la falta de respuestas.













"En estos cuatro años hubo una inacción con el sector vitivinicola. Nación no ha colaborado con la producción sanjuanina. No nos han dado ningún tipo de respuestas. La respuesta de los fondos que hemos pedido para la lobesia botrana fue negativa. Nos dijeron que no había fondos y que no nos iban a transferir", explicó Díaz Cano a radio Colón.









Entonces, como el gobierno macrista no colaborará con el dinero para combatir la polilla de la vid, San Juan deberá desembolsar unos 180 millones de pesos, según él mismo había indicado con antelación.









Pero a esta situación, además, se le suma la difícil situación que atraviesa la vitivinicultura en general.













En proceso...